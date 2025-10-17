California comenzará a vender insulina de su propia marca a bajo costo desde enero de 2026

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 16 oct (EFE).- California comenzará a vender insulina a bajo costo de su propia marca a partir del 1 de enero de 2026, lo que convierte al estado en el primero en el país en vender medicamentos genéricos producidos con inversión estatal.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció este jueves que desde el próximo año se comenzará a vender cada pluma de insulina de la marca CalRx a 11 dólares.

El anuncio se da casi tres años después de que California firmara un acuerdo con Civica Rx, un fabricante de medicamentos genéricos sin fines de lucro, y Biocon Biologics para producir medicamentos genéricos recetados, como parte de los esfuerzos del estado por reducir los precios y mejorar el acceso.

Las plumas de insulina glargina CalRx son intercambiables con las de la marca Lantux, lo que garantiza una sustitución sin problemas para los pacientes, y estarán disponibles para los consumidores a un precio de venta sugerido de no más de 55 dólares por paquete de cinco plumas de 3 ml, una reducción sustancial con respecto a los precios actuales del mercado.

“California no esperó a que la industria farmacéutica hiciera lo correcto; tomamos cartas en el asunto”, dijo Newsom en una conferencia de prensa en Los Ángeles.

El demócrata advirtió que el proceso para la fabricación de insulina en California le está mostrando al país cómo priorizar a las personas por encima de las ganancias.

“Ningún californiano debería tener que racionar la insulina ni endeudarse para sobrevivir, y no me detendré hasta que se reduzcan los costos de la atención médica para todos”, agregó el gobernador, que se ha convertido en una de las figuras más visibles demócratas de contrapeso al presidente estadounidense Donald Trump.

El estado invirtió en el arranque del proceso cerca de 50 millones de dólares en un acuerdo que durará 10 años.

Alrededor de 38 millones de personas sufren de diabetes en EE.UU., de los cuales 3,5 millones de ellos residen en California, según la Asociación Estadounidense de Diabetes. EFE

