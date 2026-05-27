California supera emergencia por fuga de químicos en tanque y levanta orden de evacuación

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Los Ángeles (EE.UU.), 27 may (EFE).- Miles de residentes del sur de California, en Estados Unidos, han regresado a sus hogares después de que se eliminara la amenaza de una explosión catastrófica provocada por el sobrecalentamiento de un tanque de productos químicos que obligó a declarar el estado de emergencia.

Los bomberos lograron desactivar por completo la amenaza de explosión de un tanque que sufrió una fuga de productos químicos en unas instalaciones de la empresa aeroespacial GKN, en la ciudad de Garden Grove, a las afueras de Los Ángeles.

Unos 50.000 residentes del sur de California se vieron afectados por una orden de evacuación el fin de semana debido al incidente, reportado el jueves pasado.

Aunque el lunes se había permitido regresar a residentes de las áreas más alejadas de la planta, unas 16.000 personas se mantenían fuera de sus hogares hasta la noche del martes, cuando se les dio vía libre para retornar a sus hogares.

Las autoridades han dicho que han estabilizado el tanque, cargado con 7.000 galones (26.500 litros) de metacrilato de metilo, un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos.

Según las autoridades, la estabilización del tanque resultaba ser sumamente difícil debido a que el producto químico genera su propio calor incontrolable.

California declaró un estado de emergencia por el incidente y la Casa Blanca aprobó una solicitud del estado para apoyar en las tareas de evacuación, entre otras ayudas.

Los residentes han cuestionado al Ayuntamiento de Garden Grove sobre por qué se permitió que un tanque de estos funcionara en el vecindario y si se le permitirá a la empresa GKN Aerospace seguir operando.

La investigación sobre las causas del sobrecalentamiento del material contenido en el tanque continúa en curso. Las primeras pesquisas apuntan a que el incidente fue causado por una falla en el sistema de enfriamiento del tanque, según información citada por el diario ‘Los Angeles Times’.

La Fiscalía del condado de Orange anunció que investiga el hecho y un grupo de residentes demandaron a la compañía por negligencia.

No se reportaron personas heridas por el incidente. EFE

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