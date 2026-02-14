Camilo Torres Restrepo, 60 años del mito del ‘cura guerrillero’ en el conflicto colombiano

4 minutos

Bogotá, 14 feb (EFE).- Sesenta años después de la muerte del sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo el mito del llamado ‘cura guerrillero’, muerto en su primer combate contra el Ejército, cobra vigencia tras el posible hallazgo de sus restos el mes pasado.

Torres, sociólogo, precursor de la Teología de la Liberación en América Latina y símbolo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cayó el 15 de febrero de 1966, a los 37 años de edad, en Patio Cemento, una zona rural de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander (noreste).

«La figura de Camilo sigue teniendo una validez trascendental en el desarrollo de las ideas que pueden mover los procesos de transformación en el país, en la construcción de la unidad de todos los sectores sociales, políticos, culturales y ambientales», explica a EFE el historiador y analista político Carlos Medina Gallego, autor del libro ‘Camilo Torres Restrepo. El Frente Unido y Amor Eficaz, mensajes para el Siglo XXI’.

Camilo Torres nació el 3 de febrero de 1929 en una acomodada familia bogotana y estaba emparentado con el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), quien ha relatado que cuando era niño le ayudó en algunas misas como acólito.

Después de la ordenación sacerdotal, obtuvo una licenciatura en ciencias sociales en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), donde mostró su sensibilidad hacia los problemas de los más pobres, opción que años después encontraría eco en la Teología de la Liberación.

«El concepto del ‘amor eficaz’ (que recoge el pensamiento del sacerdote) es uno de los más importantes en la construcción del compromiso social y político de los cristianos, un amor que se expresa básicamente en la lucha social, en la lucha política, en el compromiso por el cambio y que es parte fundamental del imaginario camilista», subraya Medina.

De la sotana al fusil

Esa visión del mundo llevó a Camilo Torres a cambiar la sotana por el fusil a finales de 1965, cuando entró a las filas del ELN, entonces una guerrilla de orientación marxista-leninista que se mantiene en el conflicto armado pero con una deriva hacia el narcotráfico.

«El nombre de Camilo constituye para algunos una carga mayor porque el ELN se ha transformado y se ha ido articulando a fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro, que siempre lo ha tenido y lo ha defendido. Esos elementos empequeñecen al ELN en relación con la figura cada vez más grande de Camilo», afirma Medina, autor también de ‘El ELN, una historia contada a dos voces’, y ‘Ejército de Liberación Nacional (ELN). Historia de las ideas políticas (1958-2018)’.

Tras la muerte en combate del ‘cura guerrillero’ se perdió el rastro de su cadáver, cuya sepultura fue ocultada por el Ejército para evitar que se convirtiera en símbolo revolucionario, lo que agrandó el mito del sacerdote que también fue investigador social, profesor universitario y líder popular.

Pese a los esfuerzos para borrar su nombre de la historia, Camilo Torres Restrepo -que por coincidencia se llamaba igual a Camilo Torres Tenorio, un prócer de la independencia colombiana que fue fusilado en 1816, durante la Reconquista- terminó convertido en icono de la izquierda, casi que venerado por figuras como el presidente Gustavo Petro, que también fue guerrillero en su juventud y que guarda su sotana como reliquia.

Posible hallazgo de restos

Sin embargo, el pasado 22 de enero el ELN anunció el hallazgo de sus restos, una información confirmada parcialmente por el Instituto de Medicina Legal que dijo estar haciendo unos análisis forenses «para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo».

El posible hallazgo de sus restos, que permanecieron más de medio siglo en una bóveda de un panteón militar, ha revivido las discusiones sobre su figura.

«El cuerpo del sacerdote Camilo Torres será respetado y depositado con honores como el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional», decidió el presidente Petro.

La vicerrectora de la Universidad Nacional, Carolina Jiménez, señaló el pasado martes en un comunicado que «el valor y significado» de la figura de Camilo Torres «son innegables» para ese centro educativo, del cual también fue capellán, por lo cual albergan la esperanza de que sus restos mortales, «si se llegan a confirmar los estudios médico-legales y forenses», reposen en la capilla Cristo Maestro.

Medina, quien durante años participó en la búsqueda, asegura que es «muy escéptico con que los restos hallados sean realmente los de Camilo» y teme que con su posible hallazgo «el mito se esfume». EFE

joc/pc/eav