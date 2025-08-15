Campaña reclama al Congreso de EEUU permisos para inmigrantes en el sector de alimentación

2 minutos

Nueva York, 14 ago (EFE).- Una veintena de organizaciones del sector de la restauración y la alimentación en EE.UU. presentaron este jueves una campaña para reclamar al Congreso permisos de trabajo para inmigrantes ante la actual escasez laboral y destacaron que son «vitales».

La campaña, llamada ‘Seat at the table’, es fruto de la American Business Immigration Coalition (ABIC), la Fundación James Beard, y asociaciones de restaurantes, bares y otros negocios de hospitalidad del país, que aluden a las consecuencias negativas de la política migratoria del Gobierno de Donald Trump.

La iniciativa reivindica que casi un millar de cocineros y propietarios de restaurantes, hoteles o vinaterías han firmado una carta abierta que pide al Congreso aprobar legislación que otorgue permisos a los trabajadores indocumentados que «cumplen la ley» y «pagan impuestos».

Según un comunicado, la campaña defiende que los permisos permitirían paliar la escasez laboral que afecta a los restaurantes, el servicio y la disponibilidad de los alimentos; estabilizar los precios de los alimentos, ayudar a los propietarios de negocios y fortalecer las economías locales.

La directora ejecutiva de la ABIC, Rebecca Shi, señaló que los votantes de ambos partidos políticos piden acción, incluyendo una amplia mayoría en los estados bisagra, y llamó a «proteger nuestros sistemas alimentarios, negocios y los trabajadores que los impulsan».

«El presidente Trump dijo muy claro que quiere una frontera segura pero también una economía fuerte», indicó la máxima ejecutiva de la Asociación de Restaurantes de Texas, Emily Knight, que señaló que un 40 % de restaurantes dicen tener falta de empleados, y están bajando sus ventas y las del comercio minorista.

«Estoy a 45 minutos de la frontera y es una locura cómo los negocios están bajando en Phoenix y Tucson. Nos preocupa cómo será el año que viene», indicó Jose Contreras, el cocinero y dueño de Amelia’s Kitchen, en Tucson (Arizona), que dijo tener problemas para contratar empleados y reflejó la preocupación de los clientes por la economía.

Aunque el Gobierno Trump afirma que va solo por los indocumentados, que son el 4% de la fuerza laboral estadounidense, sus medidas apuntan a inmigrantes legales como estudiantes con visas, refugiados, y beneficiarios de permisos de trabajo temporales y otras protecciones. EFE

