Canadá, Brasil y Paraguay ocupan el podio del heptatlón femenino

Luque (Paraguay), 20 ago (EFE).- La canadiense Isabella Goudros, la brasileña Ana Luisa Ferraz y la paraguaya Ana Paula Arguello se adjudicaron este miércoles, el oro, la plata y el bronce del heptatlón de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

En el acumulado de ejercicios, Goudros acumuló 5561 puntos, Ferraz 5508 y la paraguaya Arguello alcanzó 5249.

El heptatlón está compuesto por las pruebas de 100 metros vallas, salto de altura, lanzamiento de peso, 200 metros llanos, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y 800 metros lisos.

Las pruebas de atletismo se disputarán hasta el 22 de agosto en el estadio del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque, ciudad aledaña a Asunción. EFE

