Canadá acusa a Israel de cometer una «invasión ilegal» en Líbano y pide un alto el fuego

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Toronto (Canadá), 31 mar (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo este martes que Israel está cometiendo una «invasión ilegal» en el Líbano y solicitó un alto el fuego en un conflicto que ha causado 1.268 muertos, 3.750 heridos y más de un millón de desplazados en el país.

«Es una invasión ilegal, una violación de la integridad territorial (del Líbano). El Gobierno del Líbano ha prohibido a Hizbulá, está intentando actuar contra Hizbulá y sus actividades terroristas y sus amenazas a Israel», declaró Carney en una rueda de prensa.

Carney insistió en que las operaciones militares de Israel en el Líbano no son legales y que es necesario un inmediato alto el fuego.

La declaración del primer ministro canadiense se produce el mismo día en que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmase que Israel mantendrá el control del sur del Líbano «hasta el río Litani», aproximadamente un 8 % del territorio del país, una vez que la operación militar termine.

Katz también aseguró que los libaneses desplazados por la invasión israelí no podrán regresar a sus hogares «hasta que se garantice la seguridad» de los habitantes del norte de Israel y que «todas las viviendas en las aldeas cercanas a la frontera» serán demolidas siguiendo el modelo de Gaza.

También hoy, el representante permanente del Líbano ante la ONU, Ahmad Arafa, pidió al Consejo de Seguridad que actúe para proteger la integridad territorial libanesa ante el aumento de la presencia israelí en el sur del país y el aumento de la retórica expansionista. EFE

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