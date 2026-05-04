Canadá anuncia nuevas ayudas a los sectores más afectados por los aranceles de EE.UU.

2 minutos

Toronto (Canadá), 4 may (EFE).- El Gobierno canadiense anunció este lunes que proporcionará 1.500 millones de dólares canadienses (1.100 millones de dólares estadounidenses o 943 millones de euros) en financiación y ayudas a los productores de acero, aluminio y cobre del país para contrarrestar los aranceles impuestos por Washington.

La asistencia anunciada hoy se suma a miles de millones de dólares que Ottawa ya ha proporcionado a estos sectores desde que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, empezó a aplicar aranceles de hasta el 50 % a los productos canadienses.

El anuncio de Ottawa se produce semanas después de que Washington ampliase la lista de los productos canadienses afectados por los aranceles.

La ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly, que anunció las ayudas este lunes, afirmó que estas medidas «protegerán a los trabajadores y asegurarán que las empresas tienen las herramientas y la financiación que necesitan para seguir operando, creciendo y contribuyendo a la fortaleza de Canadá».

A preguntas de los medios, Joly reconoció que no sabe si los aranceles que EE.UU. ha impuesto a Canadá serán permanentes.

«No lo sé. No somos los que tenemos que responder. Esas decisiones se toman al sur de la frontera. Pero no nos vamos a quedar quietos mientras esto pasa, estamos actuando», dijo.

El Gobierno canadiense explicó que 1.000 millones de dólares canadienses estarán disponibles a través del Business Development Bank of Canada (BDC) para fabricantes y exportadores de productos que contienen acero, aluminio y cobre y que han sido afectados por los aranceles.

Los 500 millones de dólares canadienses restantes serán proporcionados a través de la Iniciativa Regional de Respuesta a los Aranceles y estarán destinados a pymes. EFE

jcr/ygg/ajs