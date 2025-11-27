Canadá construirá un controvertido oleoducto para exportar petróleo a Asia

Toronto (Canadá), 27 nov (EFE).- El Gobierno canadiense firmó este jueves un controvertido acuerdo con la provincia de Alberta, que tiene algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, para la construcción de un oleoducto hacia el Pacífico y la exportación de crudo a Asia, a pesar de la fuerte oposición interna.

El oleoducto, que será financiado con capital privado, tendrá capacidad para transportar un millón de barriles de petróleo al día.

El acuerdo también suspende la normativa sobre producción de energía eléctrica limpia en la provincia a cambio de que Alberta aumente el precio de las emisiones industriales de carbono y se cancelará la prohibición del tránsito de petroleros en las costas del Pacífico del país para facilitar la exportación de petróleo a Asia.

El memorándum de entendimiento fue firmado hoy por el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la jefa del Gobierno de Alberta, Danielle Smith, en Calgary.

Carney justificó el convenio, que da marcha atrás en varias de las políticas medioambientales que el Gobierno canadiense había implementado en la última década, por la nueva realidad creada por la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

«El mundo está cambiando rápidamente. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, está transformando de forma fundamental todas sus relaciones comerciales, provocando profundas disrupciones y sobresaltos para los canadienses», señaló el Gobierno canadiense en un comunicado.

Ottawa dijo que el acuerdo diversificará los mercados de exportación del petróleo canadiense y permitirá «convertir a Canadá en una superpotencia energética».

Pero la provincia de Columbia Británica, que tiene toda la costa del Pacífico de Canadá, se ha opuesto a la construcción de un nuevo oleoducto, así como al tránsito de petroleros por sus aguas.

El proyecto también cuenta con la oposición de grupos medioambientales e indígenas, aunque Carney afirmó que el nuevo oleoducto será parcialmente propiedad de las comunidades aborígenes por cuyo territorio pase la infraestructura.

Canadá es el cuarto país productor de petróleo del mundo (por detrás de Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia) pero prácticamente el 100 % de sus exportaciones se dirige a Estados Unidos.

También es el cuarto mayor productor de gas natural y el tercero en reservas si se contabilizan las arenas bituminosas de Alberta, que constituyen el 95 % de sus reservas probadas. EFE

