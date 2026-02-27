Canadá gana a Puerto Rico 96-85 y se mantiene invicto en el clasificatorio al Mundial 2027

San Juan, 26 feb (EFE).- Canadá, apoyado por 35 puntos de Marcus Carr, derrotó este jueves en tiempo de prórroga a Puerto Rico en su casa, 85-96, y se mantiene invicto en el Grupo B en la segunda ventana del clasificatorio del Mundial de la FIBA Catar 2027.

‘Los 12 Magníficos’, como se denomina al equipo de Puerto Rico, arrancó dominando el choque en el coliseo Roberto Clemente de San Juan, en el primer parcial 23-13, incluyendo seis triples.

En el segundo parcial, Canadá retomó control del partido, encabezado por la ofensiva de Carr, quien consiguió 12 de sus 35 puntos, dominando la primera mitad del partido con una ventaja de 35-36.

La segunda parte comenzó también imponiéndose en la cancha Canadá 52-54, aunque los triples de puertorriqueño Alfonso Plummer hicieron que Puerto Rico retomara el control en el cierre del tercer parcial.

El último parcial fue determinante, ambos equipos quedaron empatados en varias ocasiones, incluyendo 84-84 con pocos segundos por jugar.

En ese momento, la tropa caribeña tuvo oportunidad de ganar cuando Plummer tiró un triple desde el lado izquierdo de la cancha, pero el balón chocó contra el aro, quitando las esperanzas de la selección local y entonces hubo que pasar al tiempo de prórroga, donde Canadá dominó hasta triunfar.

De esta manera, Canadá se mantiene invicto 3-0 en el grupo B con 6 puntos, seguido de Jamaica con marca de 2-1 y 5 puntos, al obtener su única derrota este jueves ante Bahamas, que entonces cayó en el tercer puesto con récord de 1-2 y 4 puntos y Puerto Rico rezagado en la última posición con 0-3.

Puerto Rico volverá a jugar el próximo domingo, cuando recibirá en la misma cancha a Bahamas a las 18:00 hora local (22:00 GMT).

De los 16 equipos nacionales que están en disputa, 12 avanzarán a la segunda ronda.

Para el equipo de Puerto Rico, el partido del domingo contra Bahamas es crucial para garantizar su presencia en la Copa del Mundo de Baloncesto, que ha estado 16 de los 19 mundiales de baloncesto.

Ficha técnica:

96. Canadá (13+23+23+23): Nate Darling (3), Marcus Carr (35), Aaron Best (2), Kaza Kajami – Keane (7), Charles Bediako (8), Kur Jockuch (2), Thomas Scrubb (6), Keevan Veinot (0), Kassius Robertson (3), Kyle Wiltjer (18), Jackson Rowe (12), David Muenkat (0). Entrenador: Nate Mitchell.

85. Puerto Rico (23+12+22+25): Isaiah Pineiro (15), George Conditt IV (0), Tjader Fernández (7), Ramses Meléndez (5), Stephen Thompson Jr. (3), Jorge Pacheco (0), Zakai Zeigler (0), Alexander Kappos (0), Alfonso Plummer (22), Ismael Romero (16), Chris Ortiz (17), Arnaldo Toro (0). Entrenador: Carlos González.

Árbitros: Julio Anaya (PAN), Juan Fernández (ARG) y Orlando Varela (HON).

Incidencias: Partido de la segunda ventana del grupo B del clasificatorio del Mundial de la FIBA Catar 2027 celebrado en el coliseo Roberto Clemente de San Juan. EFE

