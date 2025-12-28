Canadá proporciona a Ucrania ayudas de 1.827 millones de dólares para su reconstrucción

2 minutos

Toronto (Canadá), 27 dic (EFE).- Canadá proporcionará a Ucrania ayudas por valor de alrededor de 2.500 millones de dólares canadienses (1.827 millones de dólares estadounidenses o 1.552 millones euros) que permitirán a Kiev acceder a 8.400 millones de dólares en préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El anuncio de la ayuda fue realizado este sábado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, tras el encuentro que mantuvo en Halifax (Canadá) con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario ucraniano hizo una escala en Halifax de camino hacia Florida, donde el domingo se reunirá con el presidente de EE.UU., Donald Trump, para discutir el plan de paz que el líder ucraniano presentó esta semana.

La ayuda anunciada por Carney será proporcionada en forma de instrumentos financieros estratégicos. Por una parte, Canadá participará en una extensión y ampliación de la suspensión de pagos de deuda de hasta 1.500 millones de dólares canadienses en 2025-2026.

Además, Canadá proporcionará garantías de préstamo de hasta 1.300 millones de dólares canadienses al Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (una agencia del Banco Mundial) para la reconstrucción de Ucrania.

A esta cifra se sumarán garantías de préstamo por otros 322 millones de dólares canadienses al Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo para apoyar las importaciones de gas y el refuerzo de su seguridad energética.

Canadá destacó en un comunicado que, desde que Rusia invadió Ucrania, ha proporcionado cerca de 22.000 millones de dólares canadienses de ayuda a las autoridades de Kiev. EFE

jcr/rrt