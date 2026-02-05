Canadá ya no obligará a que a partir de 2035 los vehículos nuevos sean solo eléctricos

Toronto (Canadá), 5 feb (EFE).- Canadá ha anunciado este jueves la cancelación de la obligación de que todos los automóviles nuevos que se vendan en el país a partir de 2035 sean eléctricos y la ha sustituido por restricciones más estrictas en materia de emisiones con la intención de fomentar la producción de vehículos eléctricos.

La medida, que también incluye incentivos fiscales para la venta de vehículos eléctricos así como inversiones de centenares de millones de dólares en la infraestructura de recarga, ha sido anunciada por el primer ministro canadiense, Mark Carney, y deroga la adoptada por su antecesor en el cargo, Justin Trudeau.

Carney niega que las políticas de su Gobierno estén diluyendo la lucha contra el cambio climático y asegura que espera que las nuevas medidas permitan que hasta el 75 % de todos los vehículos nuevos que se vendan en el país para 2035 sean eléctricos.

El líder canadiense justifica la decisión por los cambios en la política comercial de la Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, y en el marco de la revisión del T-MEC norteamericano.

Carney asegura que el objetivo de Canadá es «eliminar todos los aranceles del sector del automóvil» pero que ese no es el objetivo de Trump.

«Su planteamiento ha cambiado. Es su derecho. Pero tenemos que prepararnos para todas las posibilidades», afirma.

«El sector del automóvil cada vez es más eléctrico y conectado. Para seguir siendo competitivos y hacer realidad nuestro potencial, debemos desarrollar toda la cadena de valor para la próxima generación de vehículos», continúa.

Para ello, Canadá duplicará la capacidad de su red eléctrica, lo que, según Carney, permitirá que los canadienses «adopten tecnologías bajas en carbono, como los vehículos eléctricos».

Entre las medidas anunciadas destacan subsidios de hasta 5.000 dólares canadienses (3.700 dólares estadounidenses o 3.100 euros) por la compra de vehículos eléctricos fabricados en Canadá. Para los importados, las ayudas solo se aplicarán a vehículos que cuesten menos de 50.000 dólares canadienses.

Así mismo, Canadá invertirá 1.500 millones de dólares para ampliar la red de recarga en todo el país y otros 3.100 millones de dólares para ayudar al sector del automóvil a diversificar sus mercados.

Carney también destaca que los fabricantes japoneses son responsables del 75 % de la producción de automóviles que se realiza en Canadá y que las empresas estadounidenses (General Motors, Ford y Stellantis) han reducido su huella manufacturera en el país, por lo que Ottawa está en conversaciones con marcas surcoreanas y chinas para producir en el país. EFE

jcr/asb/icn