Canadiense Lundin Gold pagará este mes 4,4 millones de dólares por tasa minera en Ecuador

Quito, 7 ene (EFE).- Lundin Gold, empresa canadiense operadora en Ecuador de la mina de oro subterránea a gran escala Fruta del Norte (FDN), pagará este mes 4,4 millones de dólares por la tasa de supervisión y control minero, creada por el Estado para realizar -según la Cámara de Minería- actividades de control, supervisión y seguimiento a actividades de extracción ilegal de recursos.

Juan José Herrera, director de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, explicó en una reunión con periodistas que ese monto corresponde al segundo semestre del 2025.

El primer pago -dijo a EFE- «fue pequeño porque la tasa se calcula de forma semestral y el pago de julio solo correspondió a junio, cuando entró en vigencia» la disposición del Gobierno de Daniel Noboa, que mantiene una lucha contra la inseguridad en el país, entre los que figura el combate a la minería ilegal

Al imponer la tasa, el Gobierno señaló que pretende recaudar más de 200 millones de dólares anuales para reforzar la seguridad.

Herrera comentó que Lundin Gold reconoce los esfuerzos del Gobierno en el combate a la minería ilegal, recordó que la tasa «tiene una lógica de un servicio para combatir la minería ilegal» y celebró los avances del Gobierno en ese sentido.

Récord en exportaciones

Con una década de presencia en el Ecuador y con la mina FDN en operaciones desde 2019, Lundin Gold alcanzó en 2024 una producción de 502.029 onzas de oro y cerca de 1.200 millones en exportaciones netas.

Entre 2016 y 2024 -tomando en cuenta que recién arrancó operaciones en 2019-, Lundin Gold pagó más de 500 millones de dólares solo en los tres principales impuestos del sector.

Únicamente en 2024 pagó 230 millones de dólares en impuesto a la renta, a lo que se sumó el pago de otros impuestos lo que la convirtió en la empresa privada que más tasas en general pagó en el país.

Herrera avanzó que prevén que en 2025, «con buenos precios de oro, con buenos niveles de producción», el pago en esos tres impuestos supere los 430 millones de dólares.

Lundin Gold genera alrededor de 3.400 empleos directos e indirectos e impulsa cerca de 30 actividades económicas. Desde 2015, se calcula que su inversión comunitaria asciende a 50 millones de dólares.

Herrera informó de que en los tres primeros trimestres de 2025, Lundin Gold produjo cerca de 379.000 onzas y las exportaciones llegaron a 1.256 millones de dólares, impulsadas por el aumento del precio del oro en el mercado internacional «y por la excelencia operacional que permite alcanzar niveles óptimos de producción».

Las previsiones para 2026 cifran entre 475.000 y 525.000 onzas de oro de producción, dijo al anotar que el año pasado Lundin Gold marcó un récord de exportación. EFE

