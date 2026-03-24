Canal de televisión colombiano retira a dos presentadores tras denuncias de acoso sexual

2 minutos

Bogotá, 24 mar (EFE).- El canal colombiano Caracol Televisión retiró este martes a los periodistas y presentadores colombianos Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, tras las denuncias de presunto acoso sexual reveladas el viernes pasado por ese medio de comunicación.

«Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutua acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales», señaló Caracol Televisión hoy en un comunicado.

Justamente la Fiscalía General abrió este martes una indagación por las denuncias de presunto acoso sexual en medios de comunicación y habilitó un canal oficial para recibir testimonios de posibles víctimas ante la controversia generada en el sector periodístico en los últimos días.

Las indagaciones comenzaron tras denuncias divulgadas la semana pasada en redes sociales y medios de comunicación, luego de que Caracol Televisión informara el viernes que investiga señalamientos contra «dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual».

Las decisiones se producen tras varios días de denuncias públicas que han sacudido al periodismo colombiano. El sábado, más de 40 mujeres periodistas firmaron una carta en la que revelaron un patrón de silenciamiento frente a las violencias basadas en género y pidieron garantías para quienes deciden hablar.

En ese sentido, Caracol Televisión afirmó que su decisión de retirar a los periodistas responde «a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita» en el canal.

«A quienes han alzado la voz, les expresamos nuestro respeto y reconocimiento. Sabemos que hacerlo no es fácil. Este proceso está orientado a escucharlas, acompañarlas y garantizar que cada testimonio sea tratado con la seriedad, el cuidado y la confidencialidad que merece», añadió la información.

En paralelo, han surgido testimonios de periodistas que publican conductas inapropiadas dentro de medios, lo que ha reavivado el debate sobre la eficacia de los mecanismos internos y las condiciones para denunciar en el sector. EFE

jga/pc