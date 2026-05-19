Cancelan concierto de Chambao en Universidad de Puerto Rico por protesta estudiantil

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San Juan, 19 may (EFE).- La presentación que el grupo español Chambao tenía programada para el próximo viernes en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en San Juan, como parte de su gira por sus 25 años de trayectoria, fue cancelada debido a la incertidumbre generada por una huelga en esa institución.

«Debido a la situación actual referente a la disponibilidad del Teatro Universidad de Puerto Rico por motivos de la incertidumbre de la huelga en la UPR, el concierto de CHAMBAO pautado para este viernes 22 de mayo está cancelado», informó este martes la producción del evento.

Todos los boletos comprados serán reembolsados automáticamente a través de Ticketera, aseguró la producción.

«Confiamos pronto poder anunciar la nueva fecha del concierto de Chambao y cuál teatro», agregó.

Entre los reclamos de los universitarios está la renuncia de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y del rector del campus de Mayagüez, Miguel Muñoz, y que se restablezca la asignación del presupuesto de la UPR mediante una fórmula que se basaba en el 9,6 % de los ingresos del Fondo General de años anteriores.

Incluso, la cantante puertorriqueña RaiNao visitó ayer, lunes, a los manifestantes en el campus de San Juan y cantó varias canciones.

Chambao, liderada por la vocalista La Mari, se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes de España y América Latina, destacó la producción del espectáculo en Puerto Rico al momento de anunciar la presentación.

«Liderada por su carismática vocalista La Mari, la banda ha conquistado al público internacional con su propuesta fresca, auténtica y llena de energía positiva», resalta.

La presentación a la isla, de igual manera, marcará el regreso de Chambao a la Isla desde el año 2008.

El público puertorriqueño tendría el obsequio de disfrutar de un recorrido por los grandes éxitos que han definido su carrera durante estos 25 años, así como de nuevas interpretaciones que mantienen viva la esencia alegre, festiva y profundamente emocional que caracteriza a la agrupación.

El concierto aspira a brindar «una producción de primer nivel, con una puesta en escena íntima y vibrante que permitirá conectar al público con la fuerza interpretativa de La Mari y la riqueza musical que distingue a Chambao», apuntó el comunicado. EFE

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