Cancelan concierto de Chambao en Universidad de Puerto Rico por una protesta estudiantil

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San Juan, 19 may (EFE).- El grupo español Chambao se ha visto obligado a cancelar el concierto que tenía previsto ofrecer el próximo 22 de mayo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en San Juan, por la huelga de estudiantes.

«Debido a la situación actual referente a la disponibilidad del Teatro Universidad de Puerto Rico por motivos de la incertidumbre de la huelga en la UPR, el concierto de Chambao pautado para este viernes está cancelado», informó este martes la producción del evento.

Todos los boletos comprados serán reembolsados automáticamente, aseguraron dichas fuentes, que confían en «poder anunciar» próximamente «la nueva fecha del concierto» y el lugar donde se celebrará.

Actualmente hay varias concentraciones y huelgas convocadas en la UPR y la cantante puertorriqueña RaiNao visitó ayer, lunes, a los manifestantes y cantó varias canciones.

Entre los reclamos de los universitarios está la renuncia de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y del rector del campus de Mayagüez, Miguel Muñoz, así como que se restablezca la asignación del presupuesto de la UPR mediante una fórmula que se basaba en el 9,6 % de los ingresos del Fondo General de años anteriores.

Chambao, liderada por la carismática vocalista La Mari, está en estos momentos de gira con motivo de su 25 aniversario y Puerto Rico, isla en la que la formación no actúa desde el año 2008, es uno de los lugares incluidos en la lista inicial de conciertos. EFE

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