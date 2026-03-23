Cancelan concierto de grupo de origen mexicano por denuncias de ultranacionalistas rusos

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Moscú, 23 mar (EFE).- La agrupación ultranacionalista Comunidad Rusa se jactó de lograr la cancelación de un concierto de ‘2rbina 2rista’, un grupo de rock creado por un ciudadano ruso de origen mexicano, para «proteger la moral y la seguridad de las generaciones más jóvenes», informaron este lunes medios rusos.

«La Comunidad Rusa ha logrado la cancelación de los conciertos de quienes desafían abiertamente a nuestro país y corrompen a nuestra juventud», comunicó la agrupación de inclinación xenófoba a través de la red social rusa VK.

Según Comunidad Rusa, que colabora estrechamente con las fuerzas policiales y se ha visto envuelta en numerosos escándalos por su prácticas violentas lo que ha llevado incluso a la muerte de varias personas, ‘2rbina 2rista’ es una banda de «típicos satanistas y propagandistas de símbolos nazis».

«Su ‘arte’ es una mezcla explosiva de obscenidad, violencia y perversión sexual. Este ‘arte’ es un ataque directo a la psique de nuestros hijos y un intento de destruir nuestro código cultural», añadieron.

La agrupación, con filiales en gran número de regiones del país, alerta que «vender entradas a patrocinadores del enemigo y propagandistas de la degradación es un crimen contra la sociedad».

Finalmente, agradecieron a las autoridades regionales de Kémerovo (Siberia), donde debía tener lugar el evento, por haber escuchado a la Comunidad Rusa.

«Este es un ejemplo de cómo proteger la moral y la seguridad de las generaciones más jóvenes», explicaron.

‘2rbina 2rista’ fue creado hace cerca de quince años por Ranto García, nacido en 1985 en la región de los Urales (Rusia), aunque de origen mexicano.

García ya fue arrestado anteriormente durante 10 días por exhibir simbología nazi a causa de un vídeo de una de sus canciones.

Comunidad Rusa también alardeó de haber cancelado un concierto, también en Kémerovo, de un grupo tributo de ‘Poshlaya Molly’, grupo original de Ucrania que se pronunció contra la guerra iniciada por Rusia en 2022.

El año pasado las autoridades rusas declararon como extremista al satanismo, lo que ha llevado a multas por la exhibición de simbología tradicionalmente relacionada con la subcultura del heavy metal.

La Comunidad Rusa ganó influencia tras el inicio de la guerra de Ucrania y se alinea con los ‘valores tradicionales’ que imponen cada vez más las autoridades rusas, lo que incluyen políticas contra la migración y el aborto, entre otras.

Habitualmente, las acciones de Comunidad Rusa se han dirigido contra la comunidad musulmana presente en el país.EFE

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