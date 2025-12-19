Canciller argentino define aplazamiento de acuerdo Mercosur-UE como «una oportunidad»

Buenos Aires, 19 dic (EFE).- El canciller de Argentina, Pablo Quirno, definió el reciente aplazamiento del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (UE) como «una oportunidad» para revisar las prioridades en materia de relaciones hacia fuera del bloque, según dijo durante su participación en el Consejo del Mercado Común (CMC) en Brasil.

Quirno expresó que «la postergación del acuerdo debe ser una oportunidad para que el Mercosur reflexione sobre sus prioridades en materia de relacionamiento externo y avance hacia esquemas de bilateralidad más ágiles, orientados a la obtención de resultados concretos».

Sin embargo, afirmó que Argentina desea que la firma del tratado ocurra «a la mayor brevedad posible».

El canciller exigió también «modernizar la arquitectura normativa del Mercosur, avanzar en una revisión del arancel externo común y remover trabas al comercio intrazona con el objetivo de mejorar la previsibilidad, facilitar el acceso a insumos estratégicos y fortalecer la competitividad regional», según consignaron desde su ministerio en un comunicado difundido durante la tarde del viernes.

El Mercosur, tras haber amenazado con abandonar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) si no era firmado el sábado como estaba previsto, afirmó este viernes que está dispuesto a esperar que la parte europea supere sus divergencias para poder suscribir el tratado lo más breve posible.

La decisión del Consejo Europeo de aplazar la aprobación del acuerdo por no contar con el apoyo necesario entre sus miembros fue abordada en la reunión que los ministros de Exteriores del Mercosur tuvieron este viernes en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, y en la que al menos dos de los cancilleres manifestaron la decisión de sus países de aceptar el aplazamiento.

Pese a que los cancilleres no anunciaron una respuesta a la petición de aplazamiento de la firma hecha por la Comisión Europea, ya que se trata de un asunto que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pondrá a discusión de sus homólogos en la Cumbre del Mercosur del sábado, el Gobierno brasileño dejó clara su decisión de proseguir las negociaciones que ya duran 26 años. EFE

