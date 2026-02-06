Canciller argentino dice que acuerdo con EEUU es un paso hacia tratado de libre comercio

3 minutos

Buenos Aires, 6 feb (EFE).- El canciller argentino, Pablo Quirno, expresó este viernes que el acuerdo comercial y de inversiones firmado ayer con Estados Unidos es un paso hacia un tratado de libre comercio, y aseguró: «Nosotros no vamos a parar en este acuerdo».

«La firma este acuerdo es el comienzo de una relación dinámica que nos va a llevar inclusive a nuestra aspiración que ha sido siempre un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, porque esa ha sido siempre la hipótesis nuestra de máxima», señaló Quirno durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada (sede de Gobierno).

Además, consideró que «este es un paso en esa dirección» y añadió: «Nosotros no vamos a parar en este acuerdo. Vamos a seguir generando acuerdos no solo con Estados Unidos, sino con todos los países del mundo».

Por otra parte, consultado sobre si el acuerdo con Estados Unidos afecta los acuerdos de Argentina con el Mercosur, subrayó: «Todo lo que nosotros estamos haciendo en acuerdos bilaterales son acuerdos que están obviamente permitidos dentro del acuerdo con los países participantes del Mercosur».

Sin embargo, enfatizó que «está claro que Argentina busca decididamente un aumento de la flexibilidad del Mercosur» y puso como ejemplo la demora de 25 años en la firma del acuerdo entre el bloque suramericano y la Unión Europea (UE) y lo contrastó con la velocidad con la que el Gobierno de Milei alcanzó el pacto firmado ayer en Washington.

«Nosotros no tenemos tiempo para perder. Nosotros tenemos que consolidar este crecimiento, tenemos que consolidar el crecimiento de Argentina a futuro y no podemos perder un minuto», agregó, y resaltó la intención del Gobierno de «acelerar lo más posible en el camino de reformas» impulsadas por el mandatario ultraderechista.

El acuerdo firmado ayer incluye, entre otras cuestiones, aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual y abarca desde bienes agrícolas e industriales de todo tipo y minerales críticos hasta comercio electrónico.

Durante la conferencia de este viernes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, describió el acuerdo como «histórico» y anticipó que la intención del Gobierno es remitirlo lo antes posible al Congreso para su aprobación, aunque aclaró que esto podría demorarse algunas semanas por cuestiones técnicas y de traducción.

En paralelo, el Ejecutivo remitió este jueves al Congreso el acuerdo UE-Mercosur para iniciar el proceso de ratificación parlamentaria.

El proyecto enviado a la Cámara de Diputados asegura que «el acuerdo presenta numerosos beneficios», entre los que destaca un «enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios» del país suramericano y la creación de «condiciones más favorables para la internacionalización de las empresas argentinas». EFE

pd/jrh

(video)