Canciller chileno recibe a su par argentino con miras a «ampliar cooperación»

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Santiago de Chile, 28 mar (EFE).- El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este sábado con su par de Argentina, Pablo Quirno, y afirmó que existen «grandes oportunidades para ampliar la cooperación» entre ambos países.

En el encuentro se acordó avanzar en una agenda que incluye la optimización de los procesos fronterizos, el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, energía y minería, y la promoción del comercio e inversiones.

«Con Argentina tenemos grandes oportunidades para ampliar nuestra cooperación en beneficios recíprocos para la ciudadanía. Buscamos impulsar una estrategia que permita estrechar los lazos y aprovechar las ventajas que tenemos”, subrayó Pérez Mackenna.

Durante la reunión, en la que enfatizaron la importancia de proyectar una mayor integración orientada al crecimiento y a la prosperidad de ambos países, el ministro argentino extendió una invitación al mandatario chileno, José Antonio Kast, para que realice una visita oficial a su país.

«Agradezco la visita del canciller de Argentina a Chile y la invitación a visitar su país. Da cuenta del interés que tenemos por materializar una hoja de ruta conjunta que sea robusta En el desarrollo estratégico de ambas naciones”, agregó Pérez Mackenna.

Kast visitó al mandatario argentino, Javier Milei, en diciembre del año pasado pocos días después de su victoria electoral; Milei, por su parte, asistió a la investidura de Kast el 11 de marzo pasado, dando muestra de la cercanía entre ambos jefes de Estado.

Chile y Argentina tienen una «alianza estratégica» consolidada con una profunda cooperación en defensa, comercio y energía, materializada a través de múltiples tratados y acuerdos bilaterales. EFE

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