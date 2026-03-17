Canciller de Ecuador anuncia próxima mesa de diálogo con Colombia para tratar aranceles

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Guayaquil (Ecuador), 17 mar (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró este martes que en los próximos días habrá una «mesa de diálogo» con Colombia a través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para tratar la guerra comercial entre ambos países.

«Ambos países, junto al secretario general de la Comunidad Andina, van a plantear sus posiciones y van a retomar las conversaciones que se dieron aquí en Quito hace un par de semanas con la canciller de Colombia y con la delegación que la acompañó», dijo Sommerfeld en una entrevista con el canal Teleamazonas.

Estas declaraciones las hizo minutos antes de que Noboa negara en su cuenta de la red social X que se estén realizando bombardeos a Colombia, como denunció un día antes el presidente de ese país, Gustavo Petro, luego de que fuese hallada una bomba «tirada desde un avión» cerca de la frontera con Ecuador.

Petro insistió después en que los bombardeos de Ecuador en la frontera con Colombia dejan «27 cuerpos calcinados» y afirmó que la explicación -de Noboa- sobre los ataques «no es creíble».

Desde la noche del pasado domingo rige en cuatro provincias de Ecuador un toque de queda nocturno para intensificar los operativos en la «guerra» que desde hace más de dos años Noboa declaró al crimen organizado. Al mismo tiempo, se han desplegado grandes ofensivas contra la minería ilegal en zonas fronterizas de Colombia y Perú, que han incluido el lanzamiento de baterías de misiles desde camiones militares.

Ecuador y Colombia están inmersos en una guerra comercial iniciada en enero por Noboa, al anunciar la imposición de una «tasa de seguridad» del 30 % a importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera, lo que permite que grandes cantidades de cocaína lleguen al país para ser enviadas al extranjero por vía marítima.

Colombia respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos y subió el gravamen al 50 % desde el pasado 1 de marzo.

Ante la pregunta de si creía que la denuncia del presidente Petro podía entorpecer algún proceso de solución de la guerra comercial, Sommerfeld aseguró que «salida siempre hay» y que «Ecuador cree en el diálogo y en las mesas de negociación».

«Nosotros lo que estamos pidiendo a Colombia es que incremente sus capacidades de control de frontera y de control de su territorio en cuanto a producción (de droga) para poder bajar el nivel de violencia y de inseguridad no solamente en Ecuador, sino en todo el hemisferio occidental», añadió. EFE

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