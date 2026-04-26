Canciller de Irán viaja a Rusia, sin perspectivas de diálogo directo con EEUU

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El canciller iraní, Abás Araqchi, viajó este domingo a Rusia en momentos en que los esfuerzos de paz entre Teherán y Washington penden de un hilo, tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán sobre el fin de la guerra en Oriente Medio.

Araqchi voló a Moscú después de un periplo por Pakistán y Omán durante el fin de semana, en el marco de los esfuerzos diplomáticos de países mediadores entre Irán y Estados Unidos para reactivar los diálogos de paz.

El ministro iraní regresó este domingo a Pakistán menos de 24 horas después de su visita del sábado, tras haber viajado a Omán, y ahora está de camino a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, según el embajador iraní en Rusia.

Sin embargo, no hay indicios de que se reanuden las conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán.

Las primeras negociaciones entre Irán y Estados Unidos tuvieron lugar hace dos semanas en Islamabad, tras la entrada en vigor de un alto el fuego el 8 de abril, que se ha mantenido.

Las repercusiones del conflicto en Oriente Medio siguen sacudiendo la economía global.

Como medida de presión, Irán obstruyó el estrecho de Ormuz, lo que impidió el tránsito de grandes cantidades de petróleo, gas natural y fertilizantes, y generó una subida vertiginosa de los precios de la energía que mantiene en vilo a gobiernos de todo el mundo.

Antes de las reuniones entre Irán y Pakistán – el principal mediador – celebradas el sábado en Islamabad, la Casa Blanca había anunciado que el emisario de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, tenían previsto viajar a Pakistán para proseguir con las negociaciones.

Pero luego Trump se negó a que hicieran un viaje en avión para unas conversaciones que, según él, podrían realizarse por teléfono.

La agencia iraní FARS reportó que Teherán transmitió a través de Pakistán «mensajes escritos» a Estados Unidos en relación a «algunas de las líneas rojas» de la república islámica, incluidas cuestiones sobre el programa nuclear y el estrecho de Ormuz.

Araqchi «se reunirá con el presidente Vladimir Putin durante su visita a Moscú», informó durante la jornada la agencia estatal iraní ISNA, que citó al embajador de Irán en Rusia, Kazem Jalali.

El Ministerio ruso de Relaciones Exteriores confirmó la visita del canciller iraní, sin aportar más detalles ni precisiones sobre si se reunirá con Putin.

– «La estrategia definitiva» de Irán –

Disconforme con la posición de Teherán, el mandatario republicano afirmó que no tiene sentido «hablar de nada».

Trump declaró este domingo al canal Fox News: «Dije: ya no vamos a hacer esto. Tenemos todas las cartas. Si quieren hablar, pueden venir a vernos o llamarnos; ya saben que hay un teléfono, tenemos buenas líneas seguras».

El presidente republicano está bajo una creciente presión en un año de elecciones de mitad de mandato por el alza de los precios de la gasolina debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Los Guardianes de la Revolución iraní declararon que «controlar el estrecho de Ormuz y mantener la sombra de sus efectos disuasorios sobre Estados Unidos y los partidarios de la Casa Blanca en la región es la estrategia definitiva del Irán islámico».

Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes en represalia.

Ahora, Trump enfrenta además la agitación en Washington después de que un hombre armado fuera detenido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

– Más de 2.500 muertos en Líbano –

En el frente libanés de la guerra, Israel y Hezbolá se culparon mutuamente de violaciones al alto al fuego que rige desde el 17 de abril y que fue prorrogado esta semana.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó ataques contra el movimiento proiraní.

«Hay que entender que las violaciones de Hezbolá están, en la práctica, desmantelando el alto al fuego», afirmó Netanyahu.

El grupo chiita libanés rechazó la acusación y afirmó que seguirá respondiendo a los incumplimientos de la tregua por parte de Israel y a la ocupación del sur del Líbano.

El ministerio de Salud de Líbano informó que 14 personas, entre ellos dos niños, murieron el domingo en la ataques israelíes en el sur del país.

El ejército israelí, entretanto, ordenó la evacuación de los habitantes de siete aldeas e informó que uno de sus soldados había muerto y que otros seis resultaron heridos en la zona.

Después de las alertas de evacuación emitidas por el ejército de Israel para evacuar zonas del sur, antes de los bombardeos, los corresponsales de AFP vieron un éxodo masivo y atascos interminables de personas que intentan huir hacia el norte de Líbano.

El total de fallecidos por la ofensiva israelí que comenzó el 2 de marzo tras un ataque de Hezbolá asciende a más de 2.500 muertos.

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