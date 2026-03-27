Cancilleres del G7 piden fin de ataques contra civiles e infraestructuras en Oriente Medio

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Cerney la Ville (Francia), 27 mar (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete (G7) exigieron este viernes en una declaración conjunta el fin de los ataques contra civiles e infraestructuras en Oriente Medio.

«La declaración llama a un cese inmediato de los ataques contra la población civil y las infraestructuras. Nada justifica atacar deliberadamente a civiles en conflictos armados ni llevar a cabo ataques contra instalaciones diplomáticas», informó el ministro de Exteriores francés, Jea-Noël Barrot en una rueda de prensa al termino de la reunión del G7 en Francia. EFE

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