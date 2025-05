Candidato a legislador de Buenos Aires rompe veda electoral con sorteo de 10 mil dólares

3 minutos

Buenos Aires, 16 mayo (EFE).- Ramiro Marra, candidato a legislador de la ciudad de Buenos Aires por la Unión del Centro Democrático y exmiembro del partido de Javier Milei, anunció este viernes un sorteo de 10.000 dólares, en medio de la veda electoral previa a los comicios legislativos locales del próximo domingo.

“Antes de gastar ese dinero en un búnker, que solo sirve para el show, prefiero sortearlo entre todos ustedes”, escribió el exlegislador de La Libertad Avanza en su cuenta de X, junto a un enlace a un formulario para participar.

El sorteo fue publicado este viernes, cuando ya regían las restricciones establecidas por el artículo 71 del Código Nacional Electoral, que prohíbe expresamente todo acto de proselitismo político 48 horas antes de la apertura de los comicios.

La publicación también fue acompañada por un video en el que Marra detalla la razón detrás del sorteo: «Quiero comunicar a todos los que me quieren acompañar el domingo, a los medios de comunicación que me están insistiendo mucho donde va a ser mi búnker, que me he dado cuenta que no estoy para ese tipo de encuentros».

Marra aseguró que le enviaron un presupuesto de 10.000 dólares para la organización del búnker, dónde recibirá los resultados de las elecciones legislativas, algo que le parece «totalmente innecesario».

“Menos festejo y más devolución para todos los argentinos que están apoyando el cambio de rumbo de la Argentina”, agregó el político.

Las normas que regulan la veda prohíben, además de los actos proselitistas, la realización de eventos públicos, la publicación de encuestas, el funcionamiento de locales partidarios cerca de centros de votación y la difusión de resultados anticipados.

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial del Tribunal Electoral de la ciudad de Buenos Aires sobre si el anuncio será objeto de sanciones o si se iniciará algún tipo de investigación administrativa.

En 2021, Marra obtuvo una banca en la legislatura porteña como parte de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, y en 2023 fue candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de esa misma coalición política.

A principios de año, Marra fue expulsado de La Libertad Avanza «por no seguir los lineamientos del partido» y este domingo competirá por conservar su escaño en la legislatura porteña como parte de la Unión del Centro Democrático.

Las elecciones legislativas de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires están atravesadas por una intensa disputa entre fuerzas políticas de orígenes diversos, en un escenario donde se destaca el enfrentamiento central entre los espacios de derecha liderados por el actual presidente, Javier Milei, y el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

Los principales candidatos son el diputado nacional Leandro Santoro, que lidera la lista del frente progresista Es Ahora Buenos Aires; la diputada nacional Silvia Lospennato, de la Propuesta Republicana (Pro), liderada por Macri; y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, que encabeza la lista de postulantes de La Libertad Avanza. EFE

fpe/jrg