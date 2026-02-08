Candidato dice que se reunió con Evo Morales, tras un mes de ausentarse de escena pública

La Paz, 8 feb (EFE).- El candidato a la Alcaldía de la región oriental de Santa Cruz, Carlos Subirana, aseguró este domingo que se reunió con el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) y envió un video como prueba del encuentro a un canal de televisión, tras un mes de la ausencia pública del exgobernante.

Según la red Unitel, Carlos Subirana, afín al exmandatario y candidato para la Alcaldía de Santa Cruz para las próximas elecciones departamentales y municipales, se comunicó con el canal y envió un video en el que «se le ve junto a Morales».

En la imagen que publica el canal de televisión en su plataforma digital, Morales aparece con una camiseta azul y Subirana con una camisa blanca, la misma que usó este domingo cuando participó como invitado en el programa de Radio Kawsachun Coca (RKC), al que Morales dejó de asistir hace un mes.

«Estoy impresionado, vi la guardia de gente humilde, sencilla que está cuidando a nuestro hermano y amigo Evo Morales Ayma, les agradecí a todos», dijo Subirana este domingo en el programa radial.

Por su parte, el exsenador del Movimiento al Socialismo (MAS) y cercano a Morales, Leonardo Loza, señaló este domingo que el expresidente «está muy bien».

«Todos se preguntan cómo está, dónde está. Yo solo quiero decir que el hermano Evo está muy bien para la audiencia, la militancia y personalidades de afuera (…) está bien, está muy firme, pronto estará con su pueblo como siempre», adelantó Loza en el programa radial que compartió con Subirana.

El pasado 11 de enero, el presentador de esa emisora, Ramiro García, informó que Morales había contraído dengue y que debido a eso ese domingo no estaría en su programa dominical y que iba a regresar cuando su salud mejorara.

Con esta jornada, ya son cinco domingos que Morales se ausenta de su programa y tampoco aparece en reuniones políticas con sus seguidores, como solía hacer los últimos meses.

También su actividad en las redes sociales durante estas semanas quedó reducida a escasas publicaciones hasta la fecha.

Un dirigente del círculo de Morales afirmó que la situación del líder político se había complicado días después de confirmarse que tenía dengue, pero dicha situación fue descartada por la gente cercana al exgobernante.

A finales de enero, el diputado opositor del partido Libre Edgar Zegarra Bernal aseguró que Morales ya no está en Bolivia sino en México, debido a que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz no ejecutó en su momento la orden de aprehensión vigente contra el exmandatario.

La ausencia de Morales coincide con la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero, y de la denuncia de algunos dirigentes de que se pretendía hacer lo mismo con el exmandatario boliviano. EFE

