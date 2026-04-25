Candidato izquierdista está «convencido» de que disputará Presidencia de Perú con Fujimori

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Lima, 25 abr (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez afirmó este sábado que está «convencido» de que disputará la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio en Perú con la derechista Keiko Fujimori, y anunció que su bancada parlamentaria presentará el lunes una demanda contra las máximas autoridades electorales y de la Judicatura por las irregularidades en los comicios generales del pasado 12 de abril.

«Nosotros, como ciudadanos, estamos totalmente convencidos, tranquilos, de que estamos ya en la segunda vuelta, y viene ahora ese gran llamado a refundar a nuestra patria con las fuerzas populares», sostuvo Sánchez en una rueda de prensa.

El candidato del partido Juntos por el Perú (JP), que participa en estos comicios en representación del presidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022), remarcó que las autoridades electorales tienen ahora «la inmensa responsabilidad» de terminar con el conteo final de los votos, que lo ubican en la segunda posición, tras Fujimori, cuando se ha revisado más del 95 % del sufragio.

«Nosotros pedimos celeridad y respeto sagrado a la voluntad popular», indicó antes de enfatizar que en este conteo «siempre tiene que haber un control social» y destacar que «todos los observadores internacionales están convalidando este proceso».

Sánchez también denunció que es víctima de una «arremetida mediática» de sus opositores políticos, principalmente del ultraderechista Rafael López Aliaga, quien afirma que se ha producido un fraude sin presentar pruebas contundentes, y dijo que también «hay un núcleo de comunicadores sociales» y de medios que «acompañan esa versión».

En ese sentido, agregó que diferentes comunidades del país, que han apoyado su candidatura de manera mayoritaria, han decidido movilizarse porque «ellos también dicen nuestro voto se respeta, es igual al de cualquier otro peruano».

Denuncia contra autoridades y liberación de Castillo

El candidato anunció que la bancada de JP presentará denuncias constitucionales en el Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNJ) y ratificó que, de llegar a la Presidencia, indultará a Castillo, condenado a más de 11 años de prisión por su fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

«Hay razones más que suficientes para una demanda constitucional», sostuvo antes de mencionar la renuncia y aceptación de la salida del cargo del funcionario Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuando la ley prohíbe que eso suceda en medio de unos comicios en marcha.

Sánchez también enfatizó en una «negligencia en la organización» en las elecciones y dijo que los problemas que llevaron a la falta y demora en la entrega del material electoral, sobre todo en Lima, «tienen que investigarse y haber una sanción».

Cuando se ha contado el 95,54 % de los votos, Fujimori recibe el 17,06 %, seguida por Sánchez, con el 12,04 %, y López Aliaga, con el 11,89 %, con una diferencia de 24.000 votos a favor del izquierdista. EFE

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