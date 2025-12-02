Candidato presidencial atacado a tiros en Perú dice que su país vive «una época convulsa»

3 minutos

Lima, 2 dic (EFE).- El candidato presidencial peruano Rafael Belaúnde Llosa, quien este martes sufrió un ataque con disparos de arma de fuego cuando se desplazaba por una zona costera al sur de Lima, afirmó que su país vive «una época convulsa» y pidió dejar que la Policía investigue el atentado, del que salió ileso.

Belaúnde Llosa, quien es candidato del partido derechista Libertad Popular, agradeció «a Dios» por haber resultado ileso del aque y sostuvo que se deben tomar acciones para combatir el incremento de la inseguridad ciudadana.

«Vivimos en una época convulsa, con mucha inseguridad ciudadana», declaró a periodistas antes de solicitar que se deje «que la Policía haga su trabajo».

«Nosotros, como ciudadanos, no podemos aceptar ser víctimas, hay que actuar, hay que organizarse, que defenderse, no podemos normalizar (esta situación)», remarcó el también empresario, quien es nieto del dos veces presidente peruano Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985).

El candidato agradeció los «esfuerzos y la diligencia del proceder de la Policía» para comenzar a investigar de inmediato el ataque que sufrió y remarcó que está «bien». «El mensaje a la población es: no podemos claudicar, tenemos que resistir», enfatizó.

Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil por el distrito costero de Cerro Azul, donde tiene un negocio inmobiliario, cuando su automóvil recibió varios balazos que impactaron en el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo, según mostraron las imágenes difundidas por su agrupación.

Tras conocerse esa información, el ex primer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado y declaró que se trataba de «un mal inicio de la campaña», en referencia a los comicios generales que se celebrarán el 12 de abril de 2026 en Perú.

«Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde», señaló Cateriano a la emisora RPP.

Tras el ataque, Belaúnde acudió a la comisaría de Cerro Azul para presentar su denuncia y hasta el lugar llegó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien declaró que el candidato estaba supervisando unos terrenos que son de su propiedad, y que al salir apareció una moto desde la que le dispararon.

El jefe policial aseguró que el candidato no había recibido ningún tipo de amenaza y anunció la apertura de una investigación.

Belaúnde es uno de los 39 candidatos presidenciales que se prevé que tenga las elecciones que se han convocado para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, donde el país también volverá a elegir, tras más de 30 años, un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.

La inseguridad y el auge de la bandas del crimen organizado se han vuelto la principal preocupación de los peruanos para estos próximos comicios, ante el incremento de las extorsiones a negocios y empresas de diferentes sectores y los asesinatos contra quienes se niegan a pagar los cupos exigidos por las organizaciones criminales. EFE

dub/fgg/rrt

(foto)