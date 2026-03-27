Candidato presidencial colombiano de ultraderecha alaba a Trump por la «batalla cultural»

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Bogotá, 27 mar (EFE).- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, afirma en una entrevista con EFE que admira la «batalla cultural contra el wokismo» del presidente estadounidense, Donald Trump, y que enfrentará la ideología de género si gana.

Al ser preguntado por sus referentes ideológicos y políticos, De la Espriella cita por diferentes razones a los mandatarios de El Salvador, Nayib Bukele, y de Argentina, Javier Milei, y a «el presidente Donald Trump, que lo admiro por su batalla cultural contra el wokismo, contra el globalismo».

«Yo soy un enemigo de la ideología de género y he venido a enfrentarla como corresponde», expresa el aspirante, que participará en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

De ganar los comicios, De la Espriella, un abogado penalista que aparece segundo en la mayoría de las encuestas de intención de voto, fortalecerá «la alianza militar con los Estados Unidos y con el Estado de Israel», país con el que Colombia rompió relaciones diplomáticas en mayo de 2024 por decisión del presidente Gustavo Petro por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

«El problema del narcoterrorismo en Colombia no solamente es un problema de seguridad nacional para Colombia, es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, para Europa, para Asia, para el mundo entero, por una razón elemental: el 70% de la cocaína que se procesa en el mundo se fabrica en Colombia», explica.

Por eso, el candidato ultraderechista ve clave el apoyo de Estados Unidos e Israel para dotar a la fuerza pública colombiana de «armas de primera generación, de presupuesto para aumentar el pie de fuerza, de drones y de inteligencia artificial».

«Insisto, (el narcoterrorismo) es un problema que no solamente es de Colombia y lo voy a erradicar, así sea lo último que haga», afirma.

Relación con Venezuela a través de EE.UU.

En su visión de la política exterior, De la Espriella manifiesta que si gana las elecciones la relación de Colombia con Venezuela no será directa sino «a través de Estados Unidos».

«Yo con (la presidenta encargada de Venezuela) Delcy Rodríguez no voy a tener ninguna relación directa. Todo lo que haga Colombia con Venezuela, que es absolutamente necesario, debe hacerse a través de Estados Unidos», recalca.

Para el abogado, es importante que «llegue definitivamente la democracia a Venezuela» porque eso supondrá «el mejor plan de desarrollo para Colombia».

«Si eso es así, Colombia se va a convertir en el principal proveedor de bienes y servicios de Venezuela. El comunismo, el chavismo, acabó con todo, no hacen ni producen nada en Venezuela», dice, y añade que el país vecino, a través de la frontera de 2.219 kilómetros, «va a pasar a ser, con la ayuda de Dios, el primer socio comercial de Colombia, primero que Estados Unidos».

Vínculos del pasado con Alex Saab

Una de las críticas que ha recibido De la Espriella en la campaña es que fue abogado de Álex Saab, el empresario que estuvo preso en EE.UU., acusado de conspiración para lavado de dinero y de ser «testaferro» de Nicolás Maduro.

Al respecto, el candidato asegura que «en 22 años como abogado litigante» nunca recibió sanciones disciplinarias ni penales y reivindica que «el ejercicio del derecho es una profesión liberal que está amparada por la Constitución, la ley y los tratados internacionales».

«Yo actué siempre en el marco de la ley, (Saab) fue un cliente como cualquier otro», expresa De la Espriella, quien cuenta que hace siete años no sabe nada de él y que alguna vez le recomendó «que cooperara con los Estados Unidos y no lo quiso hacer». EFE

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