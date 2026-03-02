Candidato presidencial peruano apodado Porky bromea con los ‘therians’: «Soy uno cada día»

Lima, 2 mar (EFE).- El candidato presidencial peruano y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, conocido popularmente como ‘Porky’, celebró este lunes la moda de los ‘therians’, término surgido en las últimas semanas para definir a personas que se perciben como animales, al explicar que, además de «chancho» (cerdo), también lo han asociado últimamente a otros animales.

«Soy un ‘therian’ que cambia cada día», bromeó el candidato del ultraconservador partido Renovación Popular, durante la presentación de un libro biográfico titulado ‘Mi gallo es el chancho’, que tiene como autor a su «amigo» Pancho De Piérola.

El exalcalde, que es el candidato con mayor intención de voto en las encuestas al oscilar entre el 14 % y 10 % de las preferencias, explicó que, además de asimilado en el título de este libro con un gallo, sus seguidores lo asocian a un animal distinto en cada lugar del país donde hace campaña.

Así, explicó que, tras estar en la zona amazónica varios días, ha pasado de chancho a «sajino» (mamífero parecido a un jabalí), mientras que aseveró que en la andina ciudad de Huánuco lo asimilaron con un león, animal insignia de esta ciudad, y en otras zonas selváticas le dijeron «shushupe» (la serpiente lachesis muta), por su polémica propuestas de llevar a criminales a campamentos de la selva rodeados de estas especie venenosa.

«Soy sujeto pasivo de esa moda ‘therian'», insistió López Aliaga al comentar que «son modas que pasan y no tienen nada de malo».

López Aliaga comenzó a ser llamado como ‘Porky’ desde las anteriores elecciones de 2021. donde ya fue por primera vez candidato presidencial, debido a su similitud en apariencia con el personaje animado de la serie de ‘Looney Tunes’.

Sobre el libro presentado este lunes, el líder de Renovación Popular afirmó que refleja su pensamiento de tolerancia cero contra la corrupción al repasar ciertos capítulos de su vida en los que narra haber sacrificado grandes negocios porque las autoridades le exigían supuestamente sobornos para brindar las respectivas autorizaciones.

«No pactar con la corrupción es un tema que me viene de mi de casa y de mi formación en el Opus Dei. Una vez caes en la corrupción, no sales nunca. Una vez caes en la coima (soborno), no sales nunca. Caes en un círculo vicioso. Es un vicio», sostuvo López Aliaga. EFE

