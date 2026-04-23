Candidatos a liderar la ONU abogan por la paz y por restaurar la confianza

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Los candidatos a dirigir la ONU abogaron esta semana por unas Naciones Unidas más comprometidas con la paz, pero evitaron adoptar posturas susceptibles de ponerles en contra a los Estados miembros que elegirán al próximo secretario general.

La chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi,la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall se han presentado para remplazar al actual secretario general, António Guterres, a partir del 1 de enero de 2027, cuando termina su segundo mandato de cinco años.

Cada candidato dedicó esta semana tres horas a responder a preguntas formuladas por los 193 Estados miembros de la ONU y representantes de la sociedad civil.

Sin embargo, «muchos diplomáticos son un poco cínicos acerca de las audiencias», dijo a la AFP Richard Gowan, del International Crisis Group.

«Existe una sospecha general de que los vetos de Estados Unidos y de otros en el Consejo de Seguridad de la ONU seleccionará a un ganador en privado y minimizará el papel de la Asamblea en el proceso».

La sesiones de preguntas y respuestas, llamadas «diálogos interactivos», empezaron a realizarse en 2016.

La Asamblea General, donde tienen banca todos los Estados miembros, solo puede elegir al secretario general previa recomendación del Consejo de Seguridad, cuyos cinco miembros (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia) tienen derecho a veto.

Mucho de lo que dijeron los candidatos era «estereotipado» pero aún así enviaron «mensajes importantes», según Gowan.

El analista apuntó que Grossi enfatizó en «lo frágil que es la ONU hoy» y que parecía ser más «radical» que Guterres en cuanto a una eventual reforma.

Todos los candidatos destacaron la necesidad urgente de restaurar la confianza en unas Naciones Unidas al borde del colapso financiero. Además, su relevancia también ha sido puesta en entredicho en un mundo asolado por un nivel de conflictos armados que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que el secretario general debería estar «muy presente en el terreno» para resolver problemas, una posición también defendida por Grossi.

Por su parte, el expresidente senegalés Macky Sall, propuso un «papel reinventado» para que la ONU «recupere su lugar en la mesa global».

Guterres ha sido blanco de críticas por no haber ejercido su influencia en los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

Para la costarricense Grynspan, el próximo secretario general «necesita arriesgarse». «Nos hemos convertido en una organización conservadora en materia de riesgos», lamentó.

«La ONU solo fracasa cuando no lo intenta. Debemos intentarlo», enfatizó, al recordar que como directora de la UNCTAD (Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) negoció la «Iniciativa del Mar Negro» con Moscú y Kiev en 2022 para facilitar la exportación de cereales ucranianos tras la invasión rusa.

– ¿Más candidatos? –

Los candidatos hicieron hincapié en la relación entre los tres pilares de las Naciones Unidas — la paz, los derechos humanos y el desarrollo — y destacaron el papel de la organización en la defensa del primero de ellos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió que la ONU regrese a su «misión original» de garante de la paz.

Muy pocas preguntas abordaron conflictos específicos y los candidatos evitaron en gran parte dar respuestas concretas, optando por aludir al compromiso con la Carta de Naciones Unidas.

Sin embargo, al ser preguntada sobre Gaza, Grynspan reclamó una entrada «sin restricciones» de ayuda humanitaria en el territorio palestino y apostó por una solución a largo plazo basada en dos Estados, uno israelí y otro palestino, que cohabiten con «paz y seguridad».

Las posiciones y el historial de los candidatos influirán en la selección final.

En Estados Unidos, los legisladores republicanos ya han pedido que Washington bloquee la candidatura de Bachelet debido a su defensa del derecho al aborto.

Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, se ocupa de asuntos delicados, como el programa nuclear de Irán.

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad no han dicho nada sobre sus intenciones y aún podrían surgir otros aspirantes al puesto de secretario general de la ONU.

«Creo que todavía hay algunos candidatos dándole vueltas y esperando a ver cómo se desarrollan las cosas» antes de anunciar su candidatura, afirmó Gowan.

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