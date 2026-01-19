Candidatos socialista y de extrema derecha disputarán balotaje presidencial en Portugal

La elección presidencial de Portugal se decidirá en una rara segunda vuelta entre el candidato de centroizquierda y el líder de la extrema derecha, que avanzaron el domingo a la segunda ronda, prevista para el 8 de febrero.

Resultados parciales casi definitivos indican que el socialista António José Seguro, de 63 años, fue el candidato más votado con 31% de los sufragios, seguido por el populista André Ventura, de 43 años, con 23,5%.

«Llamo a todos los demócratas, todos los progresistas y todos los humanistas a concentrar sus votos en nuestra candidatura», declaró Seguro al cerrar su campaña.

La última elección presidencial decidida en segunda ronda fue en 1986, lo que refleja el terremoto político causado por el auge de la extrema derecha en el país ibérico.

«La derecha se ha fragmentado como nunca, pero los portugueses nos han otorgado el liderazgo», conmemoró Ventura, quien llamó a los votantes a no tener «miedo al cambio».

Todas las encuestas previas situaban a Ventura, presidente del partido de extrema derecha Chega (Basta), como favorito en esta primera vuelta.

Sin embargo, los mismos sondeos señalaron que este diputado tendría muy pocas posibilidades de imponerse en el balotaje.

El candidato apoyado por el gobierno, Luis Marques, quedaría en la quinta posición, mientras el independiente Henrique Gouveia aparece en la cuarta.

En total, había 11 candidatos en disputa.

El presidente portugués no tiene poderes ejecutivos pero puede ser llamado a jugar un papel de árbitro en caso de crisis, dado que tiene el derecho de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas.

– Derrota del gobierno conservador –

El vencedor del balotaje sustituirá al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, electo dos veces en primera vuelta.

El primer ministro conservador Luis Montenegro, quien encabeza un gobierno minoritario, deberá cohabitar con un jefe de Estado que no procede de su campo político.

«Menos de un año después de la victoria de la derecha de Luis Montenegro, todo indica que el próximo presidente será un socialista», comentó a la AFP la politóloga Paula Espirito Santo, citando encuestas que dan a Seguro como favorito en el balotaje.

Consideró el resultado como «una derrota para el propio gobierno».

Ventura ya disputó las elecciones presidenciales de 2021, cuando obtuvo 11,9% de los votos y terminó en la tercera posición.

Desde entonces, su partido no ha dejado de crecer hasta alcanzar 22,8% de los votos y 60 diputados en las legislativas de mayo pasado, superando al Partido Socialista como principal fuerza de oposición al gobierno de Montenegro.

Seguro jugó en su campaña la carta del candidato integrador y moderado, defensor de la democracia y de los servicios públicos frente al «extremismo».

En Lisboa, Alexandre Leitao, un biólogo de 50 años, reconoció haber optado por un voto útil a la izquierda, afirmando tener «gran inquietud» por «una deriva hacia la extrema derecha muy negativa”.

El creciente respaldo a Ventura muestra que en Portugal «la gente se desespera por ver cambios», declaró Irina Ferestreoaru, una votante de 33 años de origen rumano.

«Los jóvenes no estamos contentos con el país que tenemos», añadió.

«Quien más me atrae sigue siendo el almirante [Gouveia]. Los demás son candidatos ligados a los partidos políticos. Solo defienden sus intereses», señaló por su parte José Alexandre, un obrero de 59 años, tras votar en la periferia sur de la capital.

