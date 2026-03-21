Cantante de rock argentina Marilina Bertoldi, tras su gira en EE UU: «No me la imaginaba»

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Jan Téllez Asensio

Nueva York, 21 mar (EFE).- La cantante de rock y compositora argentina Marilina Bertoldi finalizó esta semana su primera gira en Estados Unidos, donde ha tocado en Los Ángeles, Austin (Texas) y Nueva York en lo que describe como una experiencia «que nunca había imaginado», y se mostró «sorprendida de que haya sucedido».

Marilina Bertoldi (Buenos Aires, 1988) conversa con EFE sobre sus primeras actuaciones en Estados Unidos, su álbum ‘PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I’ (2025), la evolución que ha vivido como cantante de rock en estos años y la controvertida situación actual en EE. UU. y Argentina con la comunidad LGTBIQ+.

La cantante argentina debutó en tierras estadounidenses con un gira de seis fechas y siete actuaciones que empezó en Los Ángeles el pasado 12 de marzo y terminó este 18 de marzo en Nueva York, pasando antes por Austin (Texas), donde cantó en cinco escenarios distintos.

La conexión de su música rock con EE. UU.

Bertoldi sintió que la barrera del idioma en su estilo musical no influyó tanto en esta gira: «No importó que cantara en español. Muchos me decían que no me entendían pero que lo disfrutaban todo. A veces tampoco entiendo las cosas que digo yo misma», bromea entre risas la artista.

«Con los texanos pegué onda. Eran personas de todas las edades y mucha gente mayor con sus gorritas que estaban muy al frente. Claro, estaba tocando música que son sus raíces en realidad. Que te apruebe alguien que lo tiene desde la cuna es como una validación de algún modo», sugiere Bertoldi, que se llevó una grata sorpresa con la afición por su música en ese estado.

Además, el rock no solo está muy presente en su música: «Para mí es una manera de entender la vida, no solo un estilo de música. Representa el ser humano en un mundo donde todo está controlado. El rock existe en muchos artistas que no hacen rock, es una forma de decir que no te interesa agradarle a todos», valora.

La «terapia» de hacer cada nuevo disco

Para Bertoldi, que ha publicado cinco álbumes, cada uno supone «ser una persona nueva gracias a la terapia de hacer un nuevo disco», ya que los afronta de forma «personal» como una manera de introspección «para convertirse en otra persona más viva».

«Hay veces que le digo a la música dónde ir y otras veces es al revés. Busco siempre algo nuevo que me genere sorpresa, que me genere esa sensación de entusiasmo de cuando no puedes parar de escuchar una canción», apunta la cinco veces nominada a los Premios Grammy Latinos.

Una canción a la que Bertoldi le tiene muy buen recuerdo es ‘El Gordo’, ya que esta palabra tiene un significado especial para los argentinos: «Es un término cariñoso que usamos para alguien de la familia o alguien a quien queremos, y esa canción además es el puntapié inicial del disco».

«No tenemos la culpa de lo que está pasando en el mundo»

Bertoldi es también una figura muy defensora de la comunidad LGTBIQ+ y ve con preocupación la situación actual de países como EE. UU. y, en especial, la de su Argentina: «Ni las personas transgénero, las queer ni las mujeres tenemos la culpa de todo lo que está pasando en el mundo. Están tratando de tapar sus cagadas», critica.

«Los argentinos estamos atravesando momentos muy difíciles, venimos de crisis económicas y un apriete muy fuerte que nos hace estar enojados y por eso tenemos una mala imagen, especialmente en Latinoamérica», reflexiona la cantante acerca de cómo se ve desde fuera a Argentina, que está «mal representada por un gobierno desastroso», remata. EFE

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