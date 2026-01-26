Cantante española Isabel Pantoja actuará en Puerto Rico y celebra sus 50 años de carrera

1 minuto

San Juan, 26 ene (EFE).- Luego de tres años sin presentarse en Puerto Rico, la legendaria cantante española Isabel Pantoja actuará en la isla el próximo 3 de mayo para celebrar sus 50 años de carrera.

Pantoja ofrecerá dicho espectáculo junto a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico Arturo Somohano en el Coca Cola Music Hall, en San Juan, informó este lunes la producción del concierto en un comunicado.

«Una noche histórica, un reencuentro esperado y el mejor regalo para las madres en su mes», resaltó la producción de la nota en referencia al Día de las Madres, que se celebra en mayo.

«Este esperado reencuentro con Puerto Rico se convierte además en el mejor regalo para las madres, una velada irrepetible para celebrar el amor, la vida y la música junto a una artista que ha acompañado tantas historias personales a lo largo de cinco décadas», agregó.

Con una trayectoria impecable que ha trascendido generaciones y fronteras, Pantoja ha conquistado los escenarios mas prestigiosos del planeta, consolidándose como una leyenda viva de la música mundial, añade el comunicado.

Las interpretaciones de Pantoja el día del espectáculo estarán «cargadas de emoción, fuerza y pasión elevadas, aún mas por los arreglos sinfónicos de la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano, en una fusión de arte, historia y excelencia musical», resaltó la nota.

«El regreso de Isabel Pantoja a Puerto Rico no es solo un concierto, es un acontecimiento histórico, un homenaje a su legado y una celebración de la música en su forma sublime», apuntó. EFE

