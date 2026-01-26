Cantante Myke Towers impulsa el regreso del Taco Tuesday como ritual cultural en la región

Ciudad de México, 26 ene (EFE). – El cantante puertorriqueño Myke Towers, una de las figuras más influyentes de la música urbana latina, se sumó al relanzamiento del Taco Tuesday en América Latina, el Caribe y España, una iniciativa que busca recuperar este día como un ritual cultural y de encuentro para las audiencias jóvenes.

El anuncio se realizó esta semana en Miami, donde el artista participó en la presentación de una campaña impulsada por Taco Bell, que apuesta por resignificar el martes como un momento recurrente de convivencia, identidad y expresión cultural, más allá de una promoción comercial.

Towers explicó que su participación en el proyecto parte de una experiencia personal ocurrida en 2015, cuando fue reconocido por primera vez por un seguidor en un restaurante de la cadena, en una etapa temprana de su carrera.

“Fue uno de esos momentos que te hacen entender que algo está empezando a pasar”, recordó el artista, al señalar que ese episodio marcó un punto simbólico en su relación con el público.

Una historia personal convertida en mensaje colectivo

La campaña toma como eje esa vivencia para invitar a los seguidores del cantante a compartir sus propios “martes importantes”, conectando la música, la cotidianidad y los espacios de reunión que forman parte de la vida urbana en la región.

“No se trata de vender un producto, sino de que la gente se reconozca en esos momentos que terminan marcando una historia personal”, afirmó Towers durante la presentación.

El cantante, que ha construido su carrera desde plataformas digitales hasta escenarios internacionales con éxitos como ‘Soleao’, ‘Lala’ y ‘Adivino’, entre otros, cuenta con una base sólida de seguidores en América Latina, el Caribe y España, regiones donde la música urbana lidera el consumo cultural entre las generaciones más jóvenes.

Juventud y hábitos culturales en transformación

De acuerdo con análisis del sector cultural, estas regiones concentran algunos de los públicos más activos del mundo en consumo digital, conciertos y música en línea, un contexto en el que las marcas buscan vincularse a través de experiencias culturales compartidas y no solo desde la publicidad tradicional.

En ese entorno, el Taco Tuesday se plantea como un símbolo adaptable a distintas realidades locales, asociado a la música, la socialización y los rituales urbanos que acompañan a millones de jóvenes cada semana.

Para Towers, la iniciativa conecta con la manera en que su música ha acompañado a su audiencia en momentos cotidianos.

“La música siempre ha estado ahí para acompañar reuniones, celebraciones o simplemente para desconectarse un rato. Ese espíritu es el que queremos traer de vuelta”, señaló.

Alcance regional y proyección cultural

El relanzamiento del Taco Tuesday se desplegará principalmente en plataformas digitales, donde los seguidores del artista podrán interactuar y compartir sus historias, además de activaciones visuales en ciudades seleccionadas de América Latina, el Caribe y España.

La compañía explicó que el objetivo es reforzar el vínculo cultural con las audiencias locales, en un contexto donde la experiencia y la identificación emocional pesan más que el producto en sí.

Con esta colaboración, Myke Towers amplía su presencia en iniciativas que cruzan música, identidad y vida cotidiana, mientras el Taco Tuesday busca consolidarse nuevamente como un punto de encuentro cultural para una generación que redefine constantemente sus rituales sociales. EFE

La Agencia EFE contó con el apoyo de Taco Bell para la difusión de este contenido.