Capriles dice que la abstención electoral ha hecho retroceder al antichavismo mayoritario

Caracas, 12 mar (EFE).- El exgobernador venezolano Henrique Capriles aseguró este miércoles que la abstención en procesos electorales en el país ha hecho «retroceder» al antichavismo mayoritario, agrupado actualmente en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y lo ha alejado -añadió- del «cambio político».

«La abstención la hemos utilizado y la abstención lo único que ha hecho es hacernos retroceder», indicó el dos veces candidato presidencial en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Capriles indicó que «lo más importante» es que cada venezolano decida si participar o no en los comicios regionales y legislativos previstos para el próximo 25 de mayo.

«Pero donde no se puede guardar silencio es de plantear que no hacer nada va a generar un cambio político. Eso no es verdad, el cambio político no se va a generar ni vamos a avanzar en este nuevo escenario en el cual estamos, porque entramos en una etapa distinta, desconocida», añadió.

Asimismo, dijo que si «alguien dice» que el no votar va a generar un «cambio político» en el país «que explique cómo».

La semana pasada, la ONG Acceso a la Justicia previó que, según la información disponible y declaraciones oficiales, los comicios parlamentarios y regionales de mayo próximo estarán «alejados de los estándares internacionales» en materia electoral.

A juicio de la organización, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, insiste en «incurrir en prácticas y vicios que en nada contribuyen a reforzar la confianza en la institución del voto».

Además, prosiguió, las autoridades electorales «no han tomado ninguna medida para despejar las dudas que persisten en relación con las pasadas presidenciales», celebradas el 28 de julio de 2024, cuyos resultados el CNE aún no ha publicado de forma desglosada, contrario a lo establecido en el cronograma oficial.

En esos comicios, Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo, un anuncio tachado de «fraudulento» por la PUD, que reclama la victoria de quien fue su candidato, Edmundo González Urrutia, con base en el 85,18 % de las «actas» que asegura haber recogido gracias a testigos y miembros de mesa desplegados en los centros de votación.

El pasado mes, González Urrutia -en el exilio desde septiembre- aseguró que la oposición que representa no participará en lo que considera «falsas elecciones», y advirtió que «solo habrá comicios legítimos cuando se respete» su reclamado triunfo.

Pese a esta declaración, partidos que integran la PUD, como Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV), han llamado a participar en estas votaciones. EFE

