Capturado en Colombia un capo narco vinculado al crimen de un candidato en Ecuador

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La autoridad migratoria de Colombia informó el miércoles de la detención del narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al asesinato en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio una semana antes de las elecciones de 2023.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en la capital ecuatoriana en un caso que marcó un punto de quiebre en la violencia sin precedentes que sacude al país.

Aguilar llegó a México el miércoles en un vuelo desde Colombia y las autoridades de ese país lo mandaron de vuelta porque contaba con un pasaporte colombiano falso, dijo a la AFP un responsable de prensa de Migración Colombia.

Cuando llegó a Bogotá y se comprobó la falsedad del documento quedó detenido «legalmente», en atención a una orden de captura internacional de Interpol en su contra.

Conocido como «Lobo Menor», el capo es miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y está investigado por «su presunta participación como autor intelectual» del asesinato de Villavicencio, indicó la autoridad en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado y rodeado de agentes de Interpol.

El presidente izquierdista Gustavo Petro aplaudió la captura y calificó a Aguilar como «uno de los asesinos más grandes del mundo», en un mensaje en X.

El arresto ocurre en pleno conflicto diplomático y comercial entre Ecuador y Colombia, con denuncias de Petro sobre un supuesto bombardeo del gobierno de Daniel Noboa en su territorio.

«Este resultado (…) ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México», se felicitó el presidente colombiano.

En julio de 2024 la justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel a cinco implicados en el magnicidio.

El autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque. Todos fueron asesinados en la cárcel.

Otra decena de personas es procesada por este caso.

Aguilar fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato en Ecuador, según autoridades colombianas.

«Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena en 2022, un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera» de su país, añadió.

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