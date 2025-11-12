Capturan a cinco miembros de las disidencias de las FARC en el suroeste de Colombia

1 minuto

Bogotá, 12 nov (EFE).- Cinco personas, presuntamente integrantes de una disidencia de las FARC, fueron capturadas en una zona rural del departamento colombiano del Valle del Cauca (suroeste), luego de un combate con tropas del Ejército, informaron este miércoles fuentes castrenses.

El Ejército dijo en un comunicado que los enfrentamientos ocurrieron en una zona rural de Guacarí y que los capturados intimidaban a la población civil a través de «homicidios selectivos, extorsiones, acciones terroristas y hurtos».

La información detalló que luego de los combates tres presuntos guerrilleros fueron detenidos y los otros dos arrestados en los controles dispuestos en el área.

Igualmente, el Ejército aseguró que dos de los capturados tenían órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y extorsión, entre otros.

Los capturados, las armas y los elementos incautados fueron puestos a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI de la Fiscalía) y de la Policía.

En el Valle del Cauca y su vecino, Cauca, son fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC. Sin embargo, también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas. EFE

mcg/ocm/sbb