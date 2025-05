Capturan a exalcalde guatemalteco para su extradición a Estados Unidos por narcotráfico

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 15 may (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron este jueves a un exalcalde del sur del país para su extradición a Estados Unidos, por presuntos vínculos con el narcotráfico, según confirmaron fuentes oficiales.

La Policía Nacional Civil guatemalteca indicó que el detenido es Romeo Ramos Cruz, de 56 años, por «una orden de aprehensión con fines de extradición por temas relacionados al narcotráfico».

Ramos Cruz fue alcalde entre 2020 y 2024 del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, ubicado en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 100 kilómetros al sur de la capital del país centroamericano, tras ganar las elecciones de 2019.

«Si algo malo he hecho, pues Dios lo sabe. Pero dentro de mí yo siento que no he hecho nada malo, solo ayudar a nuestra gente. Y de repente es tema político, pero no digo más cosas», aseveró Ramos Cruz a medios locales, tras ser trasladado a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial en Ciudad de Guatemala.

El exalcalde intentó reelegirse en las elecciones de 2023, con el partido Cabal, pero perdió los comicios.

La captura del exfuncionario tuvo lugar en el mismo municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa.

«Y si me tengo que ir a Estados Unidos, pues me voy. Mejor si me llevan mañana, entre más rápido que sean las cosas», añadió Ramos Cruz.

De acuerdo con la policía guatemalteca, en lo que va del año han sido arrestadas 15 personas, entre ellas Ramos Cruz, para ser extraditadas a Estados Unidos, ocho de ellos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El pasado 9 de mayo fue enviado a EE.UU. el presunto líder del cartel del narcotráfico ‘Los Huistas’, Aler Baldomero Samayoa, capturado en marzo pasado en México, en una extradición catalogada por las autoridades del país norteamericano como una de las más importantes en las últimas décadas. EFE

