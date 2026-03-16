Capturan a un presunto narco que fue clave en el operativo contra el capo mexicano «El Mencho»

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Militares mexicanos capturaron a un presunto narcotraficante que fue clave para lanzar el operativo que costó la vida del capo mexicano Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», informó este domingo la secretaría de la Defensa.

Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el 22 de febrero tras resultar herido en un operativo de fuerzas federales en un exclusivo club campestre donde se había visto con una mujer con la que tenía una relación.

El detenido es José «N» (por ley se reservan los apellidos), apodado «El Pepé» y quien fue el encargado de trasladar a la pareja del poderoso capo a una lujosa cabaña en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco (oeste), informó un breve comunicado de la Defensa.

Según detallaron autoridades tras el operativo, los servicios de inteligencia militares descubrieron que la mujer se reuniría con Oseguera y así dieron con su paradero.

«El Pepé» es señalado como uno de los hombres de confianza del líder del CJNG, por el que Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares.

La captura del operador del CJNG fue en el municipio de Tlajomulco, Jalisco.

«Al detenido se le aseguró droga, armamento y un vehículo», detalló el comunicado de la Defensa.

Tras conocerse la muerte de Oseguera, el CJNG respondió con acciones violentas como quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

El operativo y los choques armados posteriores entre fuerzas de seguridad y criminales dejaron más de 70 muertos.

sem/cjc