Capturan en Argentina a dominicano acusado de asesinato

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Santo Domingo, 21 mar (EFE).- La Policía Nacional, a través de la oficina de la Interpol Santo Domingo, informó sobre la captura en Buenos Aires, Argentina, de un «peligroso fugitivo» conocido como ‘Emerson’, quien era activamente buscado por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el Distrito Nacional, así como por su vinculación a una estructura criminal organizada.

El detenido fue identificado como Cristian López, de 32 años, quien al momento de su arresto se identificó con un pasaporte español, precisó la institución en su cuenta de Instagram.

En su contra pesaba una Notificación Roja de la Interpol, de fecha 22 de noviembre de 2024, sustentada en la orden judicial de arresto emitida el 18 de mayo de 2024 por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El imputado es requerido por el homicidio de Nilcio Muñoz Cordero perpetrado el 7 de diciembre de 2024 en el sector Villa Consuelo, Distrito Nacional, presuntamente motivado por disputas entre bandas criminales por el control de puntos de distribución de sustancias narcóticas.

Las investigaciones señalan que el detenido es identificado como presunto líder de la estructura criminal «BLOKE 14 50-0», dedicada a actividades de crimen organizado, incluyendo sicariato, microtráfico, cobro compulsivo y robos, con presuntas ramificaciones operativas en ciudades como Barcelona, Madrid y Santo Domingo.

La Policía Nacional afirmó que la captura del individuo fue posible gracias al intercambio de información y la estrecha cooperación entre las oficinas de la Interpol en Santo Domingo y Buenos Aires.EFE

rsl