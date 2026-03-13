Capturan en Bolivia al supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

3 minutos

La Paz, 13 mar (EFE).- El supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en Bolivia este viernes, según confirmó a EFE una autoridad de combate al narcotráfico, en un operativo realizado en la región de Santa Cruz en el cual habría otras tres personas aprehendidas y varias armas incautadas.

Marset está prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas para su captura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este).

Está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y también es requerido por la justicia de Bolivia, Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Europol e Interpol.

El operativo policial de captura se efectuó durante la madrugada en el barrio Las Palmas, zona de un antiguo mercado popular, sin que todavía se conozcan más detalles de parte de las autoridades bolivianas.

Los medios publicaron la fotografía de la aprehensión de cuatro personas, una mujer y tres hombres, uno de ellos presuntamente Marset, colocados contra una pared y rodeados por los agentes antidroga.

La semana pasada, el ministro paraguayo del Interior, Enrique Riera Escudero, reiteró que el supuesto narcotraficante se encontraba en Bolivia, una versión que sostenía desde octubre pasado.

Esto generó la respuesta el Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia que respondió que «no existe confirmación oficial sobre la presencia de Sebastián Marset en territorio boliviano» además que esta información debiera ser manejada institucionalmente para «no alertar a estructuras criminales».

Marset está prófugo de la Justicia boliviana desde mediados de 2023, cuando salió a la luz el estilo de vida que llevaba en Santa Cruz, donde incluso llegó a fundar y ser jugador de un equipo de fútbol de segunda división en Bolivia: Los Leones del Torno.

También en aquel momento se reveló que Marset ingresó a Bolivia un año antes con documentación falsa, y que también logró obtener los papeles necesarios para regularizar su estadía en el país andino.

En noviembre de 2023, cuatro meses después de su fuga, Marset accedió a una entrevista con un medio del exterior mientras estaba en la clandestinidad y denunció que funcionarios del Gobierno boliviano estaban implicados en su salida de Bolivia.

Contó que logró escapar luego de un aviso sobre el operativo de allanamiento para su detención en la ciudad de Santa Cruz y calificó de “corrupto” al ahora exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, aunque el aludido siempre negó esas acusaciones.

Además, a Marset se le relaciona con el asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, algo que el uruguayo ha negado.

Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas en ese país en una causa que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador. EFE

grb/eb/llb

(foto) (video)