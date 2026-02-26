Capturan en Ecuador a dos hombres presuntamente implicados en pornografía infantil

1 minuto

Quito, 26 feb (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador informó este jueves sobre la captura de dos hombres presuntamente involucrados en el delito de pornografía infantil en las provincias andinas de Cotopaxi y Pichincha (cuya capital es Quito).

La intervención fue el resultado de varios meses de investigación y análisis técnico-forense en entornos digitales, desarrollados en coordinación con la Fiscalía.

Los capturados fueron identificados como Danny A. (Cotopaxi), y Cristian M. (Pichincha), quienes, según las autoridades, estaban produciendo, almacenando y distribuyendo, a través de plataformas digitales, Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).

Los implicados habrían cometido estos actos ilícitos con víctimas pertenecientes a su entorno cercano, indicó la Policía en un comunicado.

Durante los allanamientos, se levantaron varios indicios tecnológicos que serán sometidos a pericias especializadas.

La Policía contó con el apoyo de organismos internacionales como HSI (Homeland Security Investigations), mediante alertas generadas por el sistema NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) y la organización Our Rescue. EFE

sm/gpv