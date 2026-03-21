Carín León, Maluma, TINI, Rauw y Anitta encabezan una semana con música de toda América

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Miami (EEUU), 21 mar (EFE).- El mexicano Carín León con su nuevo himno del Mundial de Fútbol, el colombiano Maluma, la argentina TINI, la brasileña Anita y el puertorriqueño Rauw Alejandro encabezan la nueva música latina de esta semana, con estrenos de toda América, desde regional mexicano hasta folclor de Argentina.

La lista semanal de música hispana la completan los mexicanos Alemán, Kenia Os y Majo Aguilar, así como un dueto entre la española Ana Torroja y el colombiano Esteman.

Carín León salta al mundo

El mexicano Carín León salta al mundo al colaborar con el rapero estadounidense Jelly Roll para cantar ‘Lighter’, considerado el primer himno oficial de la FIFA para el Mundial de Fútbol, que será en México, EE.UU. y Canadá. El tema mezcla la voz característica de Carín León con el rap del estadounidense y sonidos electrónicos.

Rauw fusiona ritmos afro

El boricua Rauw Alejandro se une al proyecto del productor jamaiquino Rvssian y al cantautor nigeriano Wizkid en ‘Pongo’, una fusión de ritmos afrobeat, dancehall y reguetón con una historia bilingüe sobre una mujer con un atractivo que traspasa las barreras lingüísticas.

Maluma le canta a Botero

Como un homenaje a uno de los pintores más reconocidos de Colombia, Maluma lanza ‘BOTERO’ junto al puertorriqueño Arcángel y la estrella latina NTG. El sencillo marca el regreso de Maluma al trap, género de sus inicios, y refleja el trabajo del cantante para proyectar la cultura colombiana al mundo.

Los ‘dos amantes’ de TINI y un video con Messi

TINI y Ulises Bueno, de Argentina, estrenan ‘DOS AMANTES’, que narra con una fusión de cuarteto cordobés, pop y folclor argentino «la historia de un amor que resiste los prejuicios sociales». El video del tema reúne a figuras argentinas como los futbolistas Lionel Messi y Rodrigo De Paul, y la presentadora Susana Giménez.

Anitta muestra su ‘Pinterest’

La brasileña más global, Annita, muestra la versión en español de su sencillo ‘Pinterest’, que ya circulaba en portugués y que describe como una «propuesta pop refrescante» para cantarle al amor. La artista promete una «vibra relajada» para escucharla una y otra vez, por capturar el sentimiento de enamoramiento.

El desamor mexicano en voz de Majo Aguilar

‘Vete’ es el nuevo sencillo de Majo Aguilar, joven mexicana que inyecta sonidos modernos al mariachi con letras de sentimientos intensos. La intérprete promete una canción con una «letra directa y emotiva» para quienes se dan cuenta de que están en una relación donde el amor ya no existe.

Ana Torroja con voces frescas

La estrella de Mecano, Ana Torroja, tiene música inédita con el colombiano Esteman, con quien explora los ‘Problemas de conversación’, y también promueve el sencillo ‘Leve’ con la mexicana Ximena Sariñana. Ambos suenan con el pop suave que caracteriza a la española.

El mexicano Alemán es adicto al amor

La estrella del rap mexicano Alemán lanza su nuevo álbum de estudio, ‘Mi droga’, que reúne 13 temas, como el homónimo del disco y los sencillos ‘Grietas de oro’ y ‘Fashion Week’. Alemán explora nuevos sonidos en temas como ‘Magia’, que fusiona trap, reguetón y pop para celebrar «la intimidad de los amantes».

Kenia Os juega a la ‘ruleta rusa’ con el ‘karma’

La mexicana Kenia Os, icono del pop juvenil del país, estrena ‘K de karma’, su cuarto disco de estudio y el que refleja la «etapa más madura, audaz y sofisticada» de su carrera. Los temas destacan la riqueza de las letras y la música pop, como en ‘Ruleta rusa’, donde ella explora su lado «más románticamente desenfadado». EFE

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