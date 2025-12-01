Caracas recibe vuelos de Colombia, Panamá, Rusia y otros países en medio de cancelaciones

Caracas, 1 dic (EFE).- El Aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela que sirve a Caracas, recibió este lunes vuelos procedentes de Colombia, Panamá y Rusia, mientras mantiene programada la llegada de otros aviones desde Bogotá, Ciudad de Panamá y Curazao, según constató EFE, en medio de cancelaciones de varias compañías.

Dos de los cuatro vuelos llegaron a Venezuela operados por la aerolínea panameña Copa Airlines (desde Bogotá y Ciudad de Panamá), uno por la venezolana Conviasa (San Petersburgo) y otro por la también nacional Laser (Bogotá), que tiene programado otro viaje a Curazao.

La venezolana Avior viajará desde la isla caribeña y también desde la capital colombiana, mientras que Copa tiene un viaje agendado saliendo de Panamá, todos con destino a Caracas.

En cuanto a las salidas desde suelo venezolano, un vuelo de Laser ya partió hacia Bogotá y fue pospuesto otro de las 9:45 hora local (13:45 GMT) para las 14:00 (20:00 GMT) con destino a Curazao.

Por su parte, una aeronave de Avior despegó con rumbo a Curazao y está prevista otra hacia Bogotá.

También un vuelo de Copa partió con retraso a la capital colombiana y en la programación de la aerolínea están otros dos a Panamá. En pantalla hay un itinerario hacia La Habana y otro a Cancún a través de la estatal venezolana Conviasa.

De esta forma, Conviasa mantiene abierta la única posibilidad de salida directa a Europa desde Venezuela, luego de que Iberia, Air Europa, TAP, Turkish, Laser y Plus Ultra cancelaran momentáneamente sus vuelos en Caracas ante el aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., emitido el 21 de noviembre, de «extremar la precaución» al sobrevolar el país suramericano y el sur del Caribe.

La aerolínea Plus Ultra anunció este lunes la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas de este martes y del próximo jueves, dijeron a EFE fuentes de la compañía, que a futuro sigue evaluando la situación.

La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzó este lunes una nueva «alta recomendación» a los operadores civiles de no sobrevolar el FIR (las regiones en que se divide el espacio aéreo) de Maiquetía, el que da servicio a Caracas, hasta el 31 de diciembre.

El nuevo aviso (‘notam’ en el argot aeronáutico) de la AESA se produce después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Iberia canceló sus operaciones hacia Venezuela hasta el 31 de diciembre, siguiendo la nueva recomendación de la AESA de este mismo lunes, y prorroga así la suspensión que acordó el sábado 29 de noviembre.

Según las fuentes de Iberia, su intención es retomar los vuelos a Venezuela «en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad».

Iberia tiene habitualmente cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra cuenta con cuatro (una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana), otras cuatro Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra) y tres más Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento).

La compañía en la que más impacta la suspensión es Plus Ultra, puesto que concentra prácticamente toda su operación en América Latina, especialmente en Venezuela, mientras que Iberia y Air Europa tienen cientos de vuelos semanales a la región.

En concreto para Iberia los asientos a Caracas (126.000 este año), apenas representan el 1,7 % del total de los de largo recorrido (7,46 millones). Ni Air Europa ni Plus Ultra, consultadas por EFE, han facilitado esta información.EFE

