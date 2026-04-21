Caracteres chinos inspiran el diseño de materiales más resistentes

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Redacción Ciencia, 21 abr (EFE).- La forma de algunos caracteres chinos inspiró a un grupo de investigadores para crear y probar metamateriales, cuyas propiedades dependen más de su estructura que de su composición.

Un equipo de la Universidad de Edimburgo se fijó en los caracteres chinos para ‘hombre’, ‘grande’, ‘cielo’ y ‘marido’, que tienen estructuras similares que se superponen entre sí, y probaron la utilidad de materiales compuestos con esas formas.

“Ciertos caracteres chinos tienen geometrías fuertes y distintivas, y estas son formas que parecían poder exhibir propiedades y comportamientos mecánicos únicos”, según el investigador Parvez Alam, de la Universidad de Edimburgo y uno de los firmantes del texto que publica The Journal of Applied Physics.

El diseño basado en símbolos puede tender un puente entre los investigadores de ingeniería y ciencia de los materiales y los de historia, indicó la publicación.

Los autores probaron la utilidad de materiales compuestos por los cuatro caracteres sencillos ya citados.

El carácter para ‘hombre’, tiene la forma de una V invertida y estrecha; ‘Grande’ añade un trazo horizontal a través del carácter ‘hombre’, y ‘cielo’ añade otro trazo horizontal en la parte superior de ‘grande’.

El signo para ‘marido’ es similar al de ‘cielo’, pero su trazo horizontal superior es ligeramente más corto y está desplazado respecto a la parte superior del carácter.

Los componentes delgados y divergentes —como los trazos de la palabra ‘hombre’— se deformaron primero, lo que demuestra cómo la curvatura afecta a la rigidez y la flexibilidad del material.

Los caracteres con trazos horizontales distribuían la carga entre sus vecinos, lo que demostraba la eficacia de las vigas transversales para estabilizar el material y retrasar la rotura.

Los caracteres analizados son “solo una gota entre una cantidad de otros caracteres potenciales”, dijo Alam, quien hizo hincapié en que otras posibles fuentes de inspiración para los metamateriales pueden provenir de las letras bengalíes, la escritura árabe y el arte caligráfico. EFE

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