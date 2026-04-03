Caraqueños celebran 40 años de tradición del viacrucis en favela más grande de Venezuela

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Caracas, 3 abr (EFE).- Miles de personas acompañaron este viernes en el barrio caraqueño de Petare, considerado la favela más grande de Venezuela, la tradicional representación del viacrucis que jóvenes y líderes religiosos han organizado durante 40 años en las empinadas cuestas de este barrio para conmemorar la pasión de Cristo.

Por las calles de la barriada caraqueña, un grupo de actores jóvenes -residentes de esta comunidad- representaron los últimos momentos de Cristo, narrados en la Biblia, ante la mirada de cientos de personas que se conmovieron con la actuación de los personajes.

Cientos de personas van siguiendo la representación, mientras otros se asoman por las ventanas o se suben a los tejados de sus casas para poder tener la mejor vista y grabar desde sus teléfonos celulares.

«Estoy muy contento de que hayan venido muchas personas a ver esta representación del viacrucis y es una manera de nosotros, a través del teatro, llevar el evangelio a aquellas personas que no la conocen», señaló a EFE el padre Alexis Montesinos, encargado de la preparación religiosa y actoral de estos jóvenes.

Además, dijo que durante estos 40 años de representación del viacrucis el objetivo ha sido ir mejorando la interpretación con cambios en la logística y en las escenografías que, sostuvo, este año tuvieron que ser más altas por la cantidad de personas que participaron.

Todos los años, los actores reciben aportes de la comunidad para poder llevar a cabo esta dramatización del pasaje bíblico que evoca «el camino de la cruz». Los integrantes de este proceso también llevan a cabo rifas, así como ventas de rosarios para recolectar fondos para los vestuarios, escenografías y sonido.

De acuerdo al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), este año participaron más de 200 personas entre actores principales y suplentes.

Igualmente, el viceministro de Asuntos Religiosos y Cultos, Edgar Arteaga, informó en VTV que más de 140 funcionarios de seguridad acompañaron esta actividad, en la que también se desplegaron 30 ambulancias. EFE

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