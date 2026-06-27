Cardenal paraguayo expresa su pesar y solidaridad con Venezuela tras doble terremoto

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Asunción, 27 jun (EFE).- El cardenal de Paraguay, Adalberto Martínez, expresó su «profundo pesar» y solidaridad con las víctimas de los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que asolaron parte de Venezuela y dejaron al menos 920 muertos y 3.360 heridos, informó este sábado la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).

«Le expresamos nuestra cercanía espiritual, nuestra fraterna solidaridad y nuestra oración por todo el querido pueblo venezolano», señaló Martínez en una carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Jesús González, que la CEP publicó en redes sociales.

El purpurado, que también es arzobispo de Asunción, lamentó la «pérdida de numerosas vidas humanas», al tiempo que deseó fortaleza a los heridos y consuelo a las familias que perdieron a sus seres queridos.

«Confiamos a la maternal protección de nuestra Señora de Coromoto a todo el pueblo venezolano, seguros de que ella acompañará con ternura a quienes hoy sufren y alentará los esfuerzos de solidaridad que brotan desde tantos lugares», concluyó el religioso.

También expresó su solidaridad con Venezuela el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Latorre, en un mensaje que publicó este sábado en la red X.

«Que la fortaleza de su gente, la solidaridad de los pueblos hermanos y la ayuda de quienes puedan colaborar permitan superar esta difícil situación. Paraguay está con Venezuela en este momento de adversidad», dijo el diputado oficialista.

Al menos 920 muertos y 3.360 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela a más de 48 horas de dos terremotos que afectaron principalmente a la capital del país, Caracas, y La Guaira, que fue declarada por el Gobierno «zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron». EFE

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