Caricom reitera su apoyo para fortalecer la seguridad y convocar elecciones en Haití

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Castries, 8 jul (EFE).- La Comunidad del Caribe (Caricom) reiteró este miércoles su apoyo al fortalecimiento de las instituciones para restaurar la seguridad nacional y convocar elecciones libres en Haití, durante la clausura de su quincuagésima primera cumbre anual que se celebró desde el domingo en Santa Lucía.

La ONU está transformando la fuerza multinacional liderada por Kenia en una Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) para ayudar a la Policía haitiana a recuperar el control de la capital y la infraestructura clave.

En este contexto, la Caricom abogó por la renovación del mandato de GSF porque la seguridad del país francófono es inseparable de la seguridad y la estabilidad del Caribe en conjunto.

Asimismo, la comunidad caribeña hizo hincapié «en su inquebrantable solidaridad con el pueblo de Haití y su compromiso constante» de apoyar los esfuerzos para restablecer la paz y volver al orden constitucional.

En este sentido, los líderes caribeños durante la cumbre acogieron con satisfacción los esfuerzos realizados por el Gobierno Haití, liderado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, para reforzar la seguridad nacional, impulsar el proceso electoral y sentar las bases para unas elecciones «libres, creíbles, inclusivas y pacíficas».

Caricom remarcó que finalizar de manera satisfactoria la actual transición sigue siendo esencial para que el pueblo haitiano pueda elegir libremente a sus dirigentes mediante un proceso electoral democrático.

Por ello, la comunidad caribeña enfatizó su intención de seguir colaborando estrechamente con las autoridades haitianas, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros socios internacionales para ayudar a Haití a superar la crisis actual y crear las condiciones necesarias para la seguridad, la celebración de elecciones y una estabilidad duradera.

Caricom confía en que, gracias a un compromiso nacional sostenido y al apoyo regional e internacional continuado, Haití logrará un futuro seguro, estable y democrático en beneficio de su pueblo y del Caribe.

El mandatario haitiano anunció este miércoles que una delegación de alto nivel de Caricom hará una visita oficial a su país a finales de este mes, con el objetivo de evaluar los «avances logrados» y reforzar la «cooperación regional» en favor del restablecimiento de la seguridad, la estabilidad institucional y el proceso democrático.

Haití es miembro de Caricom, una organización regional integrada por 15 países que ha mediado entre las partes haitianas para tratar de hallar una solución a la grave crisis política, social y de seguridad que atraviesa la nación.

Caricom continúa ampliando su número de miembros asociados, pues Curazao entró hace dos años y Martinica fue confirmada antes del inicio de la presente reunión.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Haití vive una crisis política y social grave y, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país (Binuh), casi 6.000 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas. EFE

ea/rrt