Carla Bruni conmovida por la muerte de Valentino: «Dejará tanta belleza en el mundo»

1 minuto

Roma, 19 ene (EFE).- La modelo y cantante Carla Bruni expresó este lunes su conmoción por la muerte del diseñador italiano Valentino Garavani, quien falleció a los 93 años en Roma, y que, en palabras de la italiana, «dejará tanta belleza en el mundo».

«Me conmueve la partida del inmenso Valentino que dejará tanta belleza en el mundo», escribió Bruni en su cuenta de Instagram, añadiendo que fue «un honor y un gran privilegio» haber tenido la oportunidad de conocerlo y desfilar para él.

La esposa del expresidente francés Nicolas Sarkozy recordó con cariño la «gran bondad y elegancia infinita» del diseñador.

Y añadió: «Mis pensamientos están con Giancarlo Giammetti (socio y compañero del difunto) y toda la familia de Valentino. Descansa en paz Valentino».

Valentino, considerado el último emperador de la alta costura italiana, falleció este lunes en su residencia de Roma a los 93 años. Su funeral se celebrará en la capital italiana el próximo viernes. EFE

