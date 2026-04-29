Carlos III y Camila combinan homenaje al 11-S y una extensa agenda en visita a Nueva York

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Nueva York, 29 abr (EFE).- Los reyes británicos Carlos III y Camila cumplieron este miércoles una cargada agenda de eventos en Nueva York, en su tercer día de visita a Estados Unidos por los 250 años de independencia del país norteamericano, que comenzó con un tributo a las víctimas del atentado terrorista del 11-S de 2001.

La pareja real fue recibida en la «zona cero», como fue denominado el lugar donde ocurrió el atentado, por el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, quien ganó la elección para su primer mandato precisamente en 2001 y dio prioridad a la reconstrucción del bajo Manhattan tras la destrucción causada por el ataque terrorista.

Bajo su administración, el complejo del Memorial del 11-S fue inaugurado en 2011 y el museo abrió sus puertas en 2014, el lugar contiene dos estanques conmemorativos con los nombres de 2.983 víctimas de los atentados, 67 de ellas británicas, y donde la pareja real depositó un ramo de flores blancas.

Tras un breve encuentro con policías, bomberos y familiares de las víctimas -algunos de los cuales mostraron al monarca la foto de su ser querido fallecido en los atentados en que fueron derribadas las icónicas Torres Gemelas-, Carlos III visitó una finca en el vecindario de Harlem que distribuye alimentos cultivados allí a familias de escasos recursos.

Mientras, su esposa acudió a la icónica Biblioteca Pública de la ciudad, en la calle 42 y la Quinta Avenida.

Carlos III estuvo durante cerca de una hora con el director y estudiantes de la granja urbana Harlem Grown, donde observó a los niños sembrar lavanda y preparar pasta de mango, y preguntó con entusiasmo si podía alimentar las gallinas de la organización.

Tony Hillery, su fundador y director ejecutivo y que mostró las instalaciones al rey, cumplió su deseo y poco después el monarca se encontraba en el gallinero dejando caer hojas de lechuga mientras conversaba con los niños de la escuela primaria Thurgood Marshall, recogió el New York Times.

Uno de los niños entregó a Carlos III una nota hecha con rotuladores morados y naranjas: «Es fantástico», le dijo el rey al niño, que regaló a Hillery una caja con miel de Highgrove, una de sus residencias, destacó el diario.

Al momento de marcharse, maestros de una escuela pública que estaban al otro lado de la calle saludaron y vitorearon al monarca, que bajó la ventanilla del coche para también saludarles.

Camila, acompañada de Sarah Jessica Parker

Mientras, Camila disfrutó en su visita a la biblioteca de la compañía de Winnie the Pooh, el peluche original comprado en los grandes almacenes Harrods en la década de 1920 y regalado por A.A. Milne, autor de los libros de Pooh, a su hijo de un año, Christopher Robin Milne.

El Winnie, cuidadosamente conservado, comparte con los otros peluches que inspiraron los libros -Kanga, Piglet, Igor y Tigger- un lugar de honor en una vitrina climatizada de la biblioteca.

A estos se unió hoy una réplica que la reina regaló de Roo, la cría de Kanga, que se perdió en la década de 1930 y que fue entregada al director Anthony Marx sobre un cojín con la bandera británica.

La reina pronunció un discurso en la biblioteca y entre los asistentes británicos estaban Anna Wintour, exeditora de la revista Vogue y que inspiró el personaje de Miranda Priestly en ‘El diablo viste de Prada’, así como la cantante Katherine Jenkins.

Camila visitó la oficina de Marx acompañada por la actriz Sarah Jessica Parker, y allí vio una copia de la Declaración de Independencia estadounidense, un mapa de la ciudad de Nueva York de 1775 y una carta de 1812 escrita por la novelista británica Jane Austen.

La primera visita de un rey británico a EE.UU. fue la del rey Jorge VI junto a su esposa Isabel en junio de 1939, que, tras estar en Washington invitado por el presidente Franklin D. Roosevelt, viajó a Nueva York.

En octubre de 1957, su hija, la reina Isabel II, llegó a Manhattan en el ferry de Staten Island junto al príncipe Felipe y diecinueve años más tarde, en julio de 1976, regresó a Nueva York con motivo del bicentenario de EE.UU.

Su última visita a la Gran Manzana ocurrió en julio de 2010 y, tal y como hizo su hijo, depositó flores en la «zona cero» e inauguró un monumento por los británicos fallecidos en el atentado.

Carlos III y Camila, que terminan esta noche su visita a Nueva York con una cena en el Rockefeller Center, aterrizaron el lunes en Estados Unidos para una visita de Estado de cuatro días. EFE

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