Carlos III y Camila rinden homenaje en el Memorial del 11-S en Nueva York

1 minuto

Nueva York, 29 abr (EFE).- Los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, rindieron homenaje este miércoles a las víctimas de los atentados del 11-S en Nueva York, donde también se reúnen con familiares de los fallecidos en medio de un gran despliegue de seguridad en la llamada «zona cero».

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, y el exalcalde Michael Bloomberg también asisten al acto, en la que se colocó una ofrenda floral en el Memorial del 11-S, para honrar a las víctimas del mayor atentado terrorista en EE.UU, que este año cumple 25 años.

Tras culminar el acto, el rey británico visitará una granja en el vecindario de Harlem, que proporciona frutas y verduras cultivadas de forma gratuita a la comunidad, mientras que Camila visitará la histórica biblioteca pública de la calle 42. EFE

rh/jco/rcf

(Foto) (Vídeo)